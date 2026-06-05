Ảnh vệ tinh hé lộ "quái vật hạt nhân" mới của Trung Quốc, dài hơn cả lớp Virginia của Mỹ

Hình ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Giang Nam cho thấy Trung Quốc đã hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân hoàn toàn mới với thiết kế khác thường, dài khoảng 120 m và có thể sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải đã cho thấy sự xuất hiện của một tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp hoàn toàn mới đang neo đậu trên mặt nước, làm dấy lên nhiều đồn đoán về vai trò cũng như năng lực thực sự của phương tiện này.

Đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên được chế tạo tại xưởng đóng tàu Giang Nam. Điều đó làm dấy lên khả năng cơ sở này sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt các tàu ngầm dựa trên thiết kế mới nói trên trong tương lai.

Việc xưởng Giang Nam tham gia chế tạo tàu ngầm hạt nhân cũng đồng nghĩa Trung Quốc hiện sở hữu ba cơ sở có khả năng sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngay cả trước khi cơ sở này tham gia chương trình đóng tàu ngầm, năng lực sản xuất của Trung Quốc trong lĩnh vực này đã được đánh giá vượt Mỹ và Nga về quy mô công nghiệp.

Con tàu mới gây chú ý bởi thiết kế bánh lái hình chữ X ở phần đuôi thay vì cấu trúc chữ thập truyền thống. Tàu cũng có kích thước lớn hơn đáng kể so với các lớp tàu ngầm hạt nhân trước đây của Trung Quốc, với chiều dài ước tính khoảng 120 m, trong khi các tàu thế hệ trước thường chỉ dài từ 108-110 m.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Để so sánh, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Mỹ có chiều dài khoảng 115 m.

Đáng chú ý, đây là lớp tàu ngầm hạt nhân mới thứ hai được Trung Quốc hạ thủy trong năm 2026. Trước đó, tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095 đầu tiên đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Bột Hải hồi đầu năm.

Thiết kế của mẫu tàu mới khác biệt rõ rệt khi loại bỏ phần thượng tầng lớn nhô lên trên thân tàu – bộ phận thường thấy trên hầu hết tàu ngầm hiện đại. Cách bố trí này được cho là nhằm tối ưu hóa tính khí động học dưới nước, giúp tăng tốc độ, khả năng cơ động và giảm độ ồn khi hoạt động ở tốc độ cao.

Tuy nhiên, việc loại bỏ cấu trúc này cũng đặt ra thách thức trong việc bố trí kính tiềm vọng và các cột cảm biến.

Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Nga thường sử dụng phần thượng tầng để phá lớp băng và nổi lên tại khu vực Bắc Cực khi cần thiết. Thiết kế mới của Trung Quốc có thể gặp hạn chế nếu phải hoạt động trong môi trường tương tự.

Dù vậy, điều này nhiều khả năng không phải vấn đề lớn đối với Bắc Kinh bởi lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện gần như không hiện diện tại Bắc Cực.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Type 093 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Một số chuyên gia nhận định tàu ngầm mới có thể được phát triển nhằm bổ sung cho lớp Type 095 như một dòng tàu chiến hạt nhân thứ hai trong biên chế hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng con tàu có thể được giao một nhiệm vụ hoàn toàn khác, chẳng hạn trở thành nền tảng tấn công hạt nhân chuyên dụng mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất hoặc tên lửa đạn đạo.

Ngay cả trước khi Type 095 và lớp tàu mới chưa được đặt tên xuất hiện, những tiến bộ trong năng lực tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã khiến Hải quân Mỹ đánh giá mối đe dọa từ lực lượng này gia tăng đáng kể.

Khả năng giảm tiếng ồn được xem là lĩnh vực có bước tiến nổi bật nhất. Điều này đã được thể hiện trên các tàu ngầm tấn công Type 093B cải tiến, vốn được đánh giá yên lặng và có khả năng sống sót cao hơn đáng kể so với các phiên bản Type 093 trước đó.

Theo các báo cáo, những công nghệ giúp Type 095 nâng cao khả năng tàng hình và sống sót bao gồm hệ thống chân vịt vành khuyên Rim Driven Propeller cùng công nghệ truyền động từ tính tiên tiến.

Giới quan sát cho rằng tàu ngầm mới xuất hiện tại xưởng Giang Nam nhiều khả năng cũng được tích hợp các công nghệ tương tự, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực tác chiến dưới nước của hải quân Trung Quốc trong những năm tới.

Theo MW