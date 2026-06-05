Xuồng không người lái nghi của Ukraine phát nổ ở cảng Romania

Một thiết bị không người lái trên biển được cho là của Ukraine đã phát nổ gần cảng Constanta của Romania, buộc giới chức ban bố cảnh báo đỏ và phong tỏa khu vực ven biển.

Một thiết bị không người lái trên biển được cho là có nguồn gốc từ Ukraine đã phát nổ tại cảng Constanta của Romania sáng 5/6, khiến giới chức nước này phải triển khai lực lượng khẩn cấp quy mô lớn và phong tỏa khu vực.

Theo truyền thông địa phương và Bộ Quốc phòng Romania, thiết bị được phát hiện trong khu vực cảng Constanta, cách bến dầu khí chỉ vài trăm mét. Chiếc xuồng không người lái được cho là mang theo chất nổ, mắc kẹt vào hệ thống phao chống ô nhiễm trước khi phát nổ.

Vị trí xảy ra vụ việc cũng nằm gần trụ sở Cơ quan Cứu hộ Sinh mạng trên Biển của Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết thiết bị đã tự kích nổ vào khoảng 10h30 theo giờ địa phương. Không có thương vong được ghi nhận do khu vực đã được lực lượng chức năng phong tỏa và cách ly trước đó để tiến hành đánh giá mối đe dọa.

Giới chức Romania khẳng định thiết bị này không thuộc quân đội Romania và không liên quan đến bất kỳ cuộc diễn tập quân sự nào gần đây tại Biển Đen. Bộ Quốc phòng nước này mô tả đây là một thiết bị "thuộc loại đang được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine".

Sau vụ nổ đầu tiên, truyền thông Romania tiếp tục đưa tin về thêm ba vụ nổ khác liên quan đến các thiết bị không người lái. Một vụ xảy ra gần cảng Constanta, trong khi hai vụ còn lại được ghi nhận trong vùng biển Ukraine.

Ông Adrian Picoiu, Tỉnh trưởng hạt Constanta, nói với hãng tin News.ro rằng các thiết bị này có nguồn gốc từ Ukraine.

Trong khi đó, chỉ huy hải quân Sandu Mateiu nói với kênh Digi24 rằng phương tiện phát nổ có hình dáng tương tự mẫu xuồng không người lái MAGURA V5 do tình báo quân sự Ukraine sử dụng.

MAGURA V5 là loại xuồng không người lái cảm tử đã nhiều lần được Kiev triển khai trong các chiến dịch trên Biển Đen. Thiết bị này có thể mang theo hàng trăm kg thuốc nổ, hoạt động ở khoảng cách xa và thường được sử dụng theo chiến thuật bầy đàn để tấn công mục tiêu.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ nổ, chính quyền Constanta đã ban hành cảnh báo đỏ, yêu cầu người dân tránh xa khu vực bờ biển ít nhất 1 km cho đến khi mối đe dọa được loại bỏ hoàn toàn.

Sau sự cố, Đại sứ quán Nga tại Romania đã lên tiếng, khẳng định các thiết bị liên quan là "phương tiện không người lái trên biển của Ukraine", đồng thời cáo buộc Kiev sử dụng chúng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự và tạo ra các mối đe dọa đối với an toàn hàng hải ở Biển Đen.

Cơ quan ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực quy trách nhiệm cho Moscow hoặc liên hệ vụ việc với Nga đều "không có cơ sở".

Những tháng gần đây, các thiết bị không người lái của Ukraine nhiều lần xuất hiện ngoài lãnh thổ nước này. Một số UAV đã bay lạc vào không phận các quốc gia láng giềng như các nước vùng Baltic và Phần Lan, dẫn đến việc phát cảnh báo an ninh, tạm đóng cửa sân bay hoặc gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Nga nhiều lần chỉ trích các nước phương Tây vì cho rằng họ đã xem nhẹ hoặc bỏ qua những sự cố như vậy, đặc biệt trong các trường hợp sau đó được xác định là liên quan đến thiết bị của Ukraine.

Moscow cũng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Kiev có thể tiến hành các hoạt động khiêu khích bằng UAV bên ngoài lãnh thổ Ukraine nhằm kéo NATO vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Theo RT