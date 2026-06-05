Các đòn tấn công của Hezbollah đang dần bào mòn hệ thống phòng không Iron Dome của Israel

Hezbollah được cho là đã liên tiếp tập kích các thành phần của hệ thống Iron Dome bằng UAV, tên lửa chống tăng và đạn lảng vảng, làm dấy lên tranh cãi về khả năng phòng thủ của Israel trong chiến sự Lebanon.

Lực lượng Hezbollah tại Lebanon được cho là đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc làm suy yếu mạng lưới phòng không tầm ngắn Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel thông qua các cuộc tấn công chính xác nhằm vào bệ phóng và radar liên quan. Đây được xem là một trong những trở ngại nghiêm trọng mà Israel đang phải đối mặt trong chiến dịch quân sự tại miền Nam Lebanon.

Mạng lưới Iron Dome bao gồm các radar, hệ thống chỉ huy và các bệ phóng tên lửa đánh chặn được triển khai trên khắp Israel, đặc biệt tập trung ở khu vực phía bắc giáp Lebanon. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn như rocket, pháo phản lực và máy bay không người lái.

Trong khi Hezbollah đôi khi sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu của Israel – loại vũ khí thường do hệ thống David's Sling đảm nhiệm đánh chặn – thì phần lớn kho vũ khí của lực lượng này vẫn là các loại rocket và UAV, đúng với nhóm mục tiêu mà Iron Dome được thiết kế để đối phó.

Phóng tên lửa đánh chặn đất đối không từ hệ thống Iron Dome. Ảnh: MW.

Theo bài viết, riêng trong tháng 5, Hezbollah đã phá hủy từ 4 đến 5 tổ hợp Iron Dome, dù các nguồn đưa ra con số không hoàn toàn thống nhất. Nếu chính xác, đây là mức tổn thất đáng kể đối với Israel, quốc gia được cho là chỉ sở hữu khoảng 30-40 khẩu đội Iron Dome.

Một trong những phương thức tấn công được Hezbollah sử dụng là tên lửa chống tăng tầm xa. Nhóm này lần đầu áp dụng chiến thuật đó từ năm 2024 với loại tên lửa được cho là Almas – dòng tên lửa do Iran phát triển, thường được so sánh với Javelin của Mỹ nhờ khả năng tấn công ngoài tầm quan sát trực tiếp.

Ngoài ra, Hezbollah còn sử dụng UAV và đạn tuần kích để tạo thành một hệ thống trinh sát – tấn công hiện đại. Các máy bay không người lái có nhiệm vụ phát hiện vị trí radar và bệ phóng, sau đó dữ liệu sẽ được chuyển cho rocket dẫn đường, tên lửa chống tăng hoặc đạn tuần kích để thực hiện đòn đánh.

Hệ thống Iron Dome của Israel. Ảnh: MW.

Ngay cả khi chỉ một số ít bệ phóng bị phá hủy, điều đó vẫn có thể buộc quân đội Israel phải điều chuyển các khẩu đội phòng không, phân tán lực lượng và dành thêm nguồn lực để bảo vệ chính mạng lưới phòng thủ của mình.

Tuy nhiên, bài viết cho rằng thách thức lớn hơn đối với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không chỉ nằm ở các đòn đánh trực tiếp vào Iron Dome, mà còn ở nguy cơ bị quá tải bởi các cuộc tấn công bão hòa bằng rocket.

Chi phí cho mỗi lần đánh chặn của Iron Dome được đánh giá cao hơn rất nhiều lần so với chi phí phóng một quả rocket thông thường. Vì vậy, ngay cả khi hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả và duy trì tỷ lệ đánh chặn cao, số lượng mục tiêu quá lớn vẫn có thể khiến một phần hỏa lực xuyên thủng lưới phòng không.

Đây cũng là lý do nhiều quốc gia không đầu tư quá mạnh vào các hệ thống đánh chặn các loại đạn giá rẻ như rocket, mà ưu tiên săn tìm và phá hủy bệ phóng ngay từ nguồn.

Hezbollah có lợi thế nhờ hệ thống hầm ngầm, đường hầm và công sự kiên cố quy mô lớn được xây dựng từ đầu những năm 2000. Mạng lưới này được cho là giúp bảo vệ các bệ phóng rocket khỏi các cuộc không kích của Israel, khiến Tel Aviv gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực vô hiệu hóa hỏa lực đối phương từ trên không.

Lực lượng Radwan của Hezbollah. Ảnh: MW.

Việc phá hủy các thành phần của Iron Dome có thể mở đường cho Hezbollah nhắm tới những mắt xích giá trị cao hơn trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Israel, đặc biệt là các hệ thống David's Sling và Barak.

Các hệ thống này trước đó đã phải hoạt động với cường độ lớn để đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Nếu bị suy giảm năng lực hơn nữa, chúng có thể khiến các cuộc tấn công trong tương lai trở nên nguy hiểm hơn đối với Israel.

Trước những tổn thất trong các cuộc giao tranh với Hezbollah, Bộ Quốc phòng Israel hồi tháng 11/2025 đã hoàn tất kế hoạch mở rộng sản xuất hàng loạt Iron Dome thông qua hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Rafael.

Theo bài viết, chương trình này được tài trợ từ gói hỗ trợ quân sự trị giá 8,7 tỷ USD của Mỹ, trong đó 5,2 tỷ USD được dành riêng cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

Tuy vậy, Iron Dome cũng từng hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh năm 2024. Vì thế, vẫn chưa rõ mạng lưới phòng không này đã được bổ sung và khôi phục tới mức nào trước khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại từ tháng 3/2026.

Theo MW