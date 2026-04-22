DIFF 2026: 10 nhà "ảo thuật ánh sáng” hội tụ tại Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng (DIFF) 2026 sắp bước vào giai đoạn thi đấu với những màn pháo được mong chờ nhất từ 10 nhà “ảo thuật ánh sáng" đến từ khắp thế giới.

Với chủ đề Những chân trời kết nối, DIFF2026 quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu ánh sáng đỉnh cao, nơi công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc giao thoa trong từng màn trình diễn.

Nếu như Đội Pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam 1) và Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) có lợi thế sân nhà và sở hữu kinh nghiệm của những cựu binh DIFF thì những “ông lớn” quốc tế đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ đều là những ứng viên vô địch của DIFF năm nay.

Ở nhóm các ứng viên vô địch, đội Jiangxi Yangfeng Art Fireworks (Trung Quốc) - đương kim vô địch DIFF 2025 - nổi bật với phong cách hoành tráng, dày lớp hiệu ứng và nhiều cao trào.

Martarello Group S.R.L (Ý) mang đến “opera ánh sáng” đậm chất nghệ thuật châu Âu, kết hợp âm nhạc và pháo hoa một cách đầy kịch tính.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha) ghi dấu với phong cách lãng mạn, bay bổng đặc trưng Địa Trung Hải.

Đáng chú ý, DIFF 2026 chứng kiến sự góp mặt của nhiều tân binh giàu tiềm năng như: Steffes-Ollig Feuerwerke (Đức) gây ấn tượng với độ chính xác và tính kỷ luật kỹ thuật gần như tuyệt đối; Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đại diện cho xu hướng pháo hoa nghệ thuật đương đại, đề cao tính sáng tạo và thị giác; Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) mang đến phong cách tinh giản, tinh tế nhưng sâu sắc về cảm xúc.

Đặc biệt, ẩn số lớn của DIFF2026 là đội Apple Pyrotechnics (Macau, Trung Quốc) đầy bí ẩn với nhiều kinh nghiệm quốc tế và đội Skylighter Fireworks (Úc) hứa hẹn khuấy động bầu trời bằng phong cách trẻ trung, giàu năng lượng.

Lịch thi đấu DIFF 2026.

Các “tân binh” và “cựu vương” sẽ tham gia thi tài trên bầu trời Đà Nẵng từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2026 với chuỗi các đêm thi mang chủ đề riêng biệt. Cụ thể, ngày 30/5 sẽ diễn ra tranh tài giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc với chủ đề Nature; ngày 6/6: Việt Nam 2 và Pháp với chủ đề Heritage; ngày 13/6: Nhật Bản và Ý với chủ đề Culture; ngày 20/6: Đức và Macau (Trung Quốc) với chủ đề Creative; ngày 27/6: Úc và Bồ Đào Nha với chủ đề Vision.

Đêm chung kết mang chủ đề United Horizons sẽ diễn ra vào tối ngày 11/7, giữa 2 đội xuất sắc nhất trong các vòng đấu trước.

​Qua nhiều năm tổ chức, DIFF đã trở thành biểu tượng du lịch mùa hè của Đà Nẵng, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Với DIFF, Đà Nẵng đã khoác lên mình diện mạo sôi động, trẻ trung với chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động giải trí kéo dài suốt mùa hè.

Mỗi đêm thi không chỉ đơn thuần là trình diễn pháo hoa mà còn là một “trận đấu nghệ thuật” thực thụ. Tại đó, các đội kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

