Việt Nam Superport của bầu Hiển đạt cấp độ an ninh cơ sở cao nhất theo tiêu chuẩn TAPA

Việt Nam SuperPort®, dự án logistics chiến lược do T&T Group hợp tác phát triển cùng YCH Group (Singapore), vừa được Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Vận chuyển (TAPA) trao chứng nhận TAPA FSR Hạng A - cấp độ cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an ninh cơ sở.

Đại diện TAPA APAC trao Chứng chỉ TAPA cấp độ A cho đại diện Việt Nam SuperPort®

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực vận hành an toàn, minh bạch và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Việt Nam SuperPort®, đồng thời góp phần từng bước nâng tầm năng lực cạnh tranh logistics của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông tin được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tin cậy trong bối cảnh biến động toàn cầu diễn ra ngày 2/6 tại Phú Thọ.

TAPA FSR (Facility Security Requirements) là bộ tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an ninh cơ sở trong chuỗi cung ứng, được công nhận rộng rãi bởi các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp logistics, và hãng vận tải trên toàn thế giới. Bộ tiêu chuẩn thiết lập các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát an ninh, quản trị rủi ro và bảo vệ hàng hoá trong toàn bộ quá trình lưu trữ, xử lý và vận chuyển.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng đề cao các tiêu chí về an ninh, minh bạch và năng lực quản trị vận hành, TAPA FSR trở thành chuẩn tham chiếu quan trọng giúp các doanh nghiệp nâng cao uy tín, đáp ứng yêu cầu vận hành quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác toàn cầu.

Đặc biệt, chứng nhận Hạng A chỉ được cấp cho các cơ sở xử lý hàng hóa có giá trị cao và hàng hóa nhạy cảm về an ninh, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát nâng cao đối với an ninh vành đai, quản lý truy cập và quản trị vận hành.

Tổng Giám đốc T&T Group Mai Xuân Sơn phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc T&T Group cho biết, Việt Nam SuperPort® là cảng logistics đa phương thức quy mô 83 ha tại Phú Thọ, được phát triển bởi T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) và YCH Group (Singapore). Việt Nam SuperPort® là "siêu cảng" logistics đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN (ASLN), được định hướng trở thành trung tâm logistics hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, tăng cường kết nối của Việt Nam với các mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh hạ tầng đa phương thức, Việt Nam SuperPort® đang phát triển hệ sinh thái logistics số tích hợp theo mô hình “all-in-one”, ứng dụng AI và dữ liệu theo thời gian thực để kết nối logistics, dữ liệu doanh nghiệp, thanh toán và các dịch vụ tài chính trên cùng một nền tảng, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cũng theo đại diện T&T Group, việc Việt Nam SuperPort® là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận TAPA FSR Hạng A không chỉ khẳng định năng lực quản trị an ninh và rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn góp phần nâng cao niềm tin của các đối tác toàn cầu đối với năng lực logistics của Việt Nam. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cũng như xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực công nghệ và kết nối kinh tế.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chứng nhận TAPA FSR Hạng A đối với “siêu cảng cạn”

Trong khi đó, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort®, nhấn mạnh: “Việc đạt chứng nhận TAPA FSR Hạng A là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Việt Nam SuperPort®. Chứng nhận này không chỉ khẳng định năng lực vận hành, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh logistics của Việt Nam.”

CEO của “siêu cảng cạn” cũng khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam SuperPort® sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng tới các chuẩn mực quốc tế cao hơn, góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững và tin cậy trong khu vực.

Cơ sở vật chất và quy trình vận hành của Việt Nam SuperPort® đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của TAPA về an ninh cơ sở trong chuỗi cung ứng.

Ông Tony Lugg, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Vận chuyển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (TAPA APAC) đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam SuperPort® trong xây dựng môi trường logistics an toàn, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

“Việc đạt chứng nhận TAPA FSR Hạng A là minh chứng cho năng lực vận hành và tinh thần không ngừng cải tiến của Việt Nam SuperPort®, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong việc xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy và có khả năng chống chịu cao tại Việt Nam cũng như trong khu vực”, Chủ tịch TAPA APAC nhấn mạnh.