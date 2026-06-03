Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hàng đầu về du lịch và tổ chức sự kiện

Từ ngày 1–3/6, Đà Nẵng đón khoảng 5.000 khách du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, tiếp tục khẳng định năng lực phục vụ các đoàn quy mô lớn và vị thế điểm đến hàng đầu của loại hình này tại Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết trong 3 ngày đầu tháng 6, thành phố đã đón đoàn khoảng 5.000 khách du lịch kết hợp tổ chức sự kiện đến tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động.

Việc liên tiếp đón các đoàn khách quy mô lớn tiếp tục khẳng định sức hút của Đà Nẵng trong lĩnh vực du lịch gắn với tổ chức sự kiện, đặc biệt ở phân khúc khách đoàn đông người, yêu cầu cao về hạ tầng và dịch vụ.

Bà Trần Thị Kim Cúc, Giám đốc Trung tâm MICE Việt Nam cho biết Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này, từ hạ tầng đồng bộ, hệ thống lưu trú chất lượng đến các sản phẩm du lịch đa dạng.

“Bằng kinh nghiệm tổ chức thực tế và năng lực điều phối hệ sinh thái lữ hành, chúng tôi đã triển khai thành công những chương trình quy mô lớn tại Đà Nẵng. Sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan đóng vai trò quan trọng”, bà Kim Cúc cho biết.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, để phục vụ đoàn khách đông, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực đoàn di chuyển và tổ chức chương trình. Các sở, ngành đồng thời triển khai phương án hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đoàn trong suốt thời gian lưu trú.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, song song với việc thu hút các đoàn quy mô lớn, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển du lịch gắn với tổ chức sự kiện theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch kết hợp sự kiện được triển khai từ năm 2021 đã mang lại kết quả tích cực và tiếp tục được nâng cấp trong năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch và tổ chức sự kiện”. Thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và các đoàn khách trong nước, quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã tư vấn và đón khoảng 101 đoàn khách MICE nội địa và quốc tế với tổng số khoảng 28.428 lượt khách.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã tư vấn và đón khoảng 101 đoàn khách du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, với tổng số khoảng 28.428 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 18.908 lượt, khách nội địa khoảng 9.520 lượt.

Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của phân khúc du lịch gắn với tổ chức sự kiện, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp của Đà Nẵng. Qua đó, thành phố tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu tại khu vực miền Trung và Việt Nam đối với loại hình du lịch này.

​