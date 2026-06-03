Vợ thiếu tá hy sinh khi chống “cát tặc” được tuyển vào công an

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ chống “cát tặc”) vào công tác trong lực lượng.

Chiều 3/6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh về việc tạm tuyển chị Lê Thị Thùy Hân (29 tuổi, ở xã Diên Khánh) vào lực lượng công an.

Chị Lê Thị Thùy Hân là vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống “cát tặc” tại xã Diên Lâm.

Theo quyết định, chị Lê Thị Thùy Hân được bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh. Chị có trình độ cao đẳng quản trị kinh doanh. Sau thời gian 6 tháng tạm tuyển, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét việc tuyển dụng chính thức vào biên chế ngành đối với chị Hân.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết việc tiếp nhận chị Hân vào công tác là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đối với thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Chính sách này không chỉ thể hiện sự tri ân, quan tâm của lực lượng công an mà còn góp phần động viên, hỗ trợ gia đình các liệt sĩ, cán bộ hy sinh vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Quân trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho chị Lê Thị Thùy Hân. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Lê Thị Thùy Hân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện và hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Trước đó, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải và đại úy N.N.H tuần tra, nắm tình hình khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm.

Khoảng 0h30 ngày 21/3, tại khu vực sông thuộc thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú tại xã Suối Hiệp) đang hút cát trái phép dưới lòng sông.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, 2 người này không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho đại úy H tiếp cận bè hút cát, khiến cán bộ công an bị đuối nước, tử vong.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 2 nghi phạm về trụ sở làm việc, củng cố hồ sơ. Đến ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ".

Ghi nhận sự hi sinh, cống hiến của anh Nguyễn Xuân Hải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá. Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.