Từ triết lý làm bất động sản khác biệt cho đến “cú đúp” giải thưởng Quốc gia của T&T Group

Việc giành cú đúp tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn và thị trường dành cho các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu T&T Group, mà còn phản ánh một cách tiếp cận nhất quán trong hành trình hơn hai thập kỷ làm bất động sản của Bầu Hiển: “Chuẩn bị kỹ - Thực hiện nhanh”, kiến tạo những không gian sống gắn với sự phát triển dài hạn của địa phương.

Ngày 2/6, tại Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, T&T Homes – thành viên Tập đoàn T&T Group, đã xuất sắc được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam; và dự án Đại đô thị T&T City Millennia (Tây Ninh) được vinh danh Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Nhân dịp này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes về giải thưởng ấn tượng này.

Cú đúp giải thưởng Quốc gia

- Ông cảm thấy như thế nào khi dự án và doanh nghiệp BĐS thuộc hệ sinh thái T&T Group được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II: Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam đối với T&T Homes và Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam đối với dự án T&T City Millennia?

- Trước hết, chúng tôi rất vui và tự hào khi T&T Homes – thành viên của Tập đoàn T&T Group và Đại đô thị T&T City Millennia – dự án bất động sản quy mô lớn nằm ở khu vực phía Nam Sài Gòn, được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Đây là giải thưởng cấp Quốc gia trong lĩnh vực bất động sản, với hệ tiêu chí chặt chẽ, khoa học, có sự tham gia thẩm định của Hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các tổ chức uy tín hàng đầu. Trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững, những giải thưởng như vậy không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu mà còn góp phần hình thành những chuẩn mực phát triển tích cực cho toàn ngành.

“Cú đúp” giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng phát triển bất động sản bài bản, dài hạn của T&T Group.

Việc xuất hiện đồng thời ở cả hạng mục doanh nghiệp và dự án có ý nghĩa rất đặc biệt đối với chúng tôi. Nếu Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam phản ánh năng lực phát triển, khả năng thích ứng và tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai, thì Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam lại là sự đánh giá dành cho những giá trị đã được hiện thực hóa trong từng dự án cụ thể. Ở góc độ này, hai hạng mục có ý nghĩa bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Một hạng mục phản ánh năng lực của doanh nghiệp, hạng mục còn lại phản ánh chất lượng của những gì doanh nghiệp đã làm được.

Chính vì vậy, điều chúng tôi trân trọng hơn cả không chỉ nằm ở danh hiệu, mà ở việc những định hướng phát triển mà T&T Group cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn kiên trì theo đuổi đang ngày càng được khách hàng, thị trường và giới chuyên môn ghi nhận. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiên định với định hướng phát triển dài hạn, bền vững đã lựa chọn, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của vùng cũng như nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới vươn mình.

T&T Group từng nhận giải Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2023

- Theo ông, giải thưởng này có ý nghĩa ra sao đối với chiến lược phát triển thương hiệu, cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản hiện nay?

-Xét dưới góc độ thương hiệu, giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam sẽ giúp khách hàng, đối tác và nhà đầu tư có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn về tầm nhìn, định hướng phát triển cũng như năng lực triển khai, chất lượng các sản phẩm BĐS của Tập đoàn T&T Group và T&T Homes.

Quan trọng hơn, giải thưởng này của T&T Group được ghi nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn thay đổi mới. Nếu như trước đây khách hàng quan tâm nhiều đến quy mô dự án hay những cam kết trong tương lai, thì hiện nay các yếu tố như tính pháp lý, tiến độ triển khai, chất lượng bàn giao, khả năng vận hành và uy tín của chủ đầu tư đang ngày càng trở thành những tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng đối với chiến lược phát triển thương hiệu bất động sản T&T Group.

Điều đó cho thấy uy tín của một doanh nghiệp không còn được xây dựng bằng những lời hứa, mà phải được chứng minh bằng năng lực triển khai thực tế, những sản phẩm hiện hữu trên thị trường và những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho khách hàng, cộng đồng và địa phương.

Đây cũng chính là cách tiếp cận mà T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã và đang kiên trì theo đuổi trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển. Với phương châm “Chuẩn bị kỹ - Thực hiện nhanh”, chúng tôi dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chuẩn bị nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi triển khai. Khi thời điểm chín muồi, các dự án được thực hiện với quyết tâm cao, tốc độ, quyết liệt và hiệu quả. Cách tiếp cận này không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực bất động sản mà còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác của T&T Group. Dù ở lĩnh vực nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra những giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

T&T Group kiên định với phương châm “Chuẩn bị kỹ - Thực hiện nhanh” trong việc phát triển các dự án.

Đặc biệt, T&T Group không nhìn nhận các lĩnh vực đầu tư như những mảnh ghép tách rời, mà luôn được hoạch định trong một chiến lược phát triển tổng thể, có sự liên kết và cộng hưởng lẫn nhau, từ tài chính – đầu tư, công thương, nông – lâm nghiệp cho đến hạ tầng, logistics, năng lượng, hàng không, bất động sản…

Vì vậy, giải thưởng lần này không chỉ góp phần củng cố uy tín và thương hiệu của T&T Homes cũng như T&T Group trên thị trường, mà còn tạo thêm niềm tin cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư đối với những định hướng mà chúng tôi đang theo đuổi.

“Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam” và những đô thị mang dấu ấn riêng

- Để chinh phục hạng mục được trao, đâu là những giá trị nổi bật, khác biệt mà T&T Group đã theo đuổi trong quá trình đầu tư phát triển các dự án bất động sản?

- Nếu phải lựa chọn một điểm khác biệt lớn nhất, tôi cho rằng đó là cách T&T Group nhìn nhận vai trò của một dự án bất động sản. Chúng tôi không phát triển dự án chỉ để tạo ra các sản phẩm nhà ở, mà hướng tới kiến tạo những không gian sống có khả năng tạo thêm giá trị cho cư dân, đồng thời mở ra những dư địa phát triển mới cho địa phương và khu vực.

Đây cũng là tư duy xuyên suốt mà T&T Group theo đuổi trong nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau. Dù là hạ tầng, logistics, năng lượng, hàng không hay bất động sản, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc triển khai một dự án đơn lẻ, mà là góp phần tạo ra những động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và gia tăng giá trị lâu dài cho địa phương.

Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển các dự án bất động sản, T&T Group và T&T Homes luôn kiên định với triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam”. Chúng tôi luôn mong muốn tiếp cận những chuẩn mực tiên tiến của thế giới trong quy hoạch, kiến trúc, vận hành và phát triển đô thị. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là sao chép một mô hình thành công ở nơi khác rồi áp dụng nguyên vẹn vào từng địa phương, mà là tìm ra cách để những giá trị hiện đại đó hòa quyện với văn hóa, cảnh quan, lịch sử và nhu cầu thực tế của từng vùng đất. Bởi một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi vừa đáp ứng được những tiêu chuẩn phát triển hiện đại, vừa tạo được sự gắn kết với con người và bản sắc nơi dự án hiện diện.

T&T Group luôn theo đuổi triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam” trong kiến tạo không gian sống hiện đại.

Đại đô thị T&T City Millennia là ví dụ điển hình cho triết lý này. Dự án được quy hoạch trên diện tích 267ha với hơn 9.000 sản phẩm tại cửa ngõ khu vực phía Nam TP.HCM - khu vực đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ quá trình phát triển hạ tầng và sự mở rộng không gian đô thị của TP.HCM. T&T City Millennia được định hướng trở thành một khu đô thị tích hợp với đầy đủ các chức năng sống, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm cộng đồng.

Tại dự án, hơn 7km bờ sông cùng hệ sinh thái mặt nước quy mô lớn không chỉ được xem là yếu tố cảnh quan mà được kiến tạo để trở thành một phần của không gian sống mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu hai công trình biểu tượng xác lập kỷ lục Việt Nam là phố đi bộ Millennia Journey và Light River – Dòng sông Ánh sáng. Đây không chỉ là các hạng mục tiện ích mà còn góp phần tạo nên bản sắc riêng cho toàn khu đô thị.

Với T&T Group, giá trị lớn nhất của một dự án bất động sản không nằm ở việc tạo ra các công trình quy mô lớn hay các tiện ích mang tính biểu tượng, mà ở khả năng đánh thức những tiềm năng mới của vùng đất, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - đô thị và gia tăng giá trị cho khu vực trong tương lai. Đó cũng là lý do các dự án của T&T Group luôn được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với quy hoạch phát triển của địa phương, với hạ tầng giao thông, với nhu cầu thực tế của người dân và với định hướng phát triển chung của vùng. Chúng tôi tin rằng chỉ khi dự án phát triển hài hòa cùng sự phát triển của địa phương, những giá trị mà dự án tạo ra mới thực sự bền vững và lâu dài.

Bất động sản trong hệ sinh thái kiến tạo giá trị của T&T Group

- Sau dấu mốc tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, T&T Group sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bất động sản như thế nào trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn?

- Giải thưởng là sự ghi nhận nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với T&T Group và T&T Homes trong hành trình tiếp tục kiến tạo những công trình, dự án có giá trị cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng và đất nước.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, bất động sản là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đa ngành của T&T Group.

Trong chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group, bất động sản luôn được xác định là một trong những lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi không nhìn bất động sản như một lĩnh vực phát triển độc lập, mà là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đầu tư đa ngành của T&T, có mối liên kết chặt chẽ với hạ tầng, logistics, hàng không, năng lượng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, tài chính – đầu tư… và các động lực phát triển kinh tế khác.

Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn kiên định tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện trải nghiệm cư dân và gia tăng giá trị sử dụng thực tế của các dự án đang triển khai. Bên cạnh việc phát triển các dự án hiện hữu, T&T Homes tiếp tục mở rộng hiện diện tại các địa phương có tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt tại khu vực phía Nam, nơi doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong chiến lược phát triển của mình.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhìn nhận bất động sản trong giai đoạn tới không chỉ là câu chuyện phát triển dự án đơn lẻ mà gắn ngày càng chặt chẽ với quá trình đô thị hóa, hình thành các cực tăng trưởng mới, các hành lang kinh tế mới và sự dịch chuyển của các dòng đầu tư, hạ tầng trên phạm vi cả nước. Vì vậy, T&T Group sẽ ưu tiên những dự án có khả năng cộng hưởng với các dòng phát triển mới của khu vực, đặc biệt tại những khu vực đang hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng giao thông, các hành lang kinh tế, các trung tâm logistics, công nghiệp, thương mại và dịch vụ…, thay vì chỉ mở rộng quy mô một cách đơn thuần. Chúng tôi mong muốn mỗi dự án sẽ trực tiếp góp phần gia tăng sức hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị và tạo thêm giá trị cho địa phương nơi dự án hiện diện.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!