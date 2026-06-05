Lựa chọn Việt Nam mổ u não, bệnh nhân Campuchia phục hồi khả năng vận động, giao tiếp sau 6 ngày

Nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ và liệt vận động do khối u lớn ở não chèn ép, một bệnh nhân 64 tuổi người Campuchia đã hồi phục ngoạn mục nhờ phác đồ điều trị đa mô thức tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park, TP.HCM.

Mổ bóc tách u não trên nền bệnh lý suy giảm đông máu

Ở tuổi 64, bà An Muy Kohn (quốc tịch Campuchia) bắt đầu có những thay đổi bất thường: Đi lại chậm chạp, khả năng giao tiếp suy giảm rõ rệt. Tình trạng tiến triển nhanh khiến bà mất khả năng ngôn ngữ và vận động, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy bà có một khối u kích thước lớn, đường kính khoảng 4,5 cm, nằm ở thùy thái dương trái - khu vực liên quan trực tiếp đến chức năng ngôn ngữ.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm cao, gia đình quyết định đưa bà sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Vinmec Central Park. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh khó và có nhiều thách thức, không chỉ vì kích thước khối u lớn, mà còn do vị trí u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não, đồng thời dính vào nhiều mạch máu.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u não cho bệnh nhân.

Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân mắc kèm bệnh lý giảm tiểu cầu tự miễn - yếu tố làm tăng nguy cơ chảy máu nghiêm trọng trong và sau phẫu thuật. Số lượng tiểu cầu thấp, khả năng đông máu bị suy giảm khiến bất kỳ can thiệp ngoại khoa nào cũng tiềm ẩn rủi ro xuất huyết nguy hiểm.

Đứng trước tình thế này, một chiến lược điều trị liên khoa lập tức được kích hoạt, bệnh nhân được bác sĩ huyết học điều trị nhằm đưa chỉ số tiểu cầu trở về ngưỡng an toàn.

Tiếp đó, để triệt tiêu nguy cơ chảy máu do khối quá nhiều mạch nuôi, ThS.BS Lê Hưng - bác sĩ Ngoại Thần kinh - đã thực hiện kỹ thuật nút mạch nuôi u trước mổ, giúp giảm lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi các rủi ro được kiểm soát, ca phẫu thuật được ThS.BS Trương Văn Trí - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - và ê-kíp tiến hành. Khối u lớn chèn ép vào vỏ não phụ trách ngôn ngữ, mạch máu lớn và xô đẩy thân não, đồng thời có xu hướng chảy máu nhiều, khiến việc bóc tách trở nên đặc biệt khó khăn.

Trải qua 5 giờ đồng hồ căng thẳng, nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật vi phẫu tinh vi, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn khối u mà không làm tổn thương vùng vỏ não vận động và khu vực ngôn ngữ.

Sau ca mổ, bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu và tập phục hồi chức năng hàng ngày. Kết quả chỉ sau 6 ngày, từ trạng thái lơ mơ, không thể đi lại và mất khả năng ngôn ngữ, bệnh nhân đã trở nên tỉnh táo, giao tiếp lưu loát và có thể vận động tự chủ.

Hồi phục ấn tượng nhờ phác đồ điều trị đa mô thức

Theo ThS.BS Trương Văn Trí, thành công của ca bệnh này là minh chứng rõ nét cho xu hướng điều trị u não theo hướng đa mô thức - xu hướng đang được áp dụng tại các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới. Thay vì xử lý từng vấn đề riêng lẻ, toàn bộ quá trình điều trị được xây dựng như một lộ trình liên tục, trong đó mỗi chuyên khoa đảm nhận một vai trò then chốt, kết nối chặt chẽ với nhau.

Với những khối u não kích thước lớn, giàu mạch máu nuôi và nằm gần vùng chức năng quan trọng, kèm theo bệnh nền, sự phối hợp toàn diện là điều kiện tiên quyết.

Bệnh nhân hồi phục ấn tượng sau ca phẫu thuật phức tạp.

Một điểm đáng chú ý là vai trò của các kỹ thuật hỗ trợ trong phẫu thuật thần kinh hiện đại tại Vinmec Central Park. Việc sử dụng kính vi phẫu với độ phóng đại cao cho phép phẫu thuật viên phân biệt rõ ranh giới giữa mô u, cấu trúc mạch máu và thần kinh quan trọng, từ đó tăng khả năng lấy u tối đa mà vẫn bảo tồn chức năng thần kinh. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các khối u nằm gần vùng thần kinh chức năng và mạch máu lớn.

Bên cạnh đó, gây mê - giảm đau không chỉ dừng lại ở việc “giữ an toàn” trong mổ, mà còn đóng vai trò chủ động trong kiểm soát huyết động, duy trì tưới máu não và hỗ trợ quá trình hồi phục sớm sau phẫu thuật. Các phương pháp giảm đau hiện đại giúp giảm biến chứng và tạo điều kiện để bệnh nhân sớm phục hồi chức năng. Ở giai đoạn sau mổ, giảm đau hiệu quả và kết hợp với phục hồi chức năng sớm được xem là “mắt xích” không thể thiếu để tối ưu hóa kết quả điều trị.

Như vậy, sự liên tục trong chăm sóc - từ trước, trong đến sau phẫu thuật - tại Vinmec Central Park đã tạo nên sự khác biệt về tốc độ và chất lượng hồi phục của người bệnh.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là loại bỏ khối u, mà còn giúp người bệnh nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường với chất lượng sống tốt nhất có thể. Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận và xử lý hiệu quả những trường hợp phức tạp, góp phần nâng cao cơ hội sống và khả năng phục hồi cho người bệnh trong khu vực”, bác sĩ Trí khẳng định.