Hơn 500 kiến trúc sư bàn về kiến trúc chữa lành tại Đà Nẵng

Trước áp lực đô thị hóa và suy giảm sức khỏe tinh thần, hơn 500 kiến trúc sư đã cùng đối thoại tại Diễn đàn “Kiến trúc chữa lành” ở Đà Nẵng, nhằm tìm kiếm giải pháp thiết kế nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Kiến tạo không gian cho con người dừng lại, cảm nhận và tái tạo năng lượng

Ngày 17/4, tại Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn chuyên ngành với chủ đề “Kiến trúc chữa lành: Từ triết lý thiết kế đến chất lượng cuộc sống”, thuộc chuỗi sự kiện M Series.

Sự kiện quy tụ hơn 500 kiến trúc sư trong và ngoài nước, tạo không gian đối thoại sâu sắc về trách nhiệm của kiến trúc sư trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và những áp lực về sức khỏe tinh thần của con người.

Ông Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng cho biết cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, áp lực công việc, công nghệ và các mối quan hệ khiến con người dễ rơi vào trạng thái “luôn vận động nhưng thiếu cân bằng”. Từ đó rất cần sự tĩnh lặng, cần được chữa lành để chủ động tái tạo năng lượng, giúp não bộ nghỉ ngơi, giảm stress, tăng khả năng tập trung và sáng tạo; giúp hiểu rõ bản thân, cân bằng cảm xúc và phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

"Chữa lành” thực chất là gì? Không phải là trốn tránh cuộc sống, mà là: Tái kết nối với bản thân, giảm bớt những kích thích không cần thiết, sống chậm lại có chủ đích. Thiết kế kiến trúc "chữa lành" là một giải pháp quan trọng", ông Tô Văn Hùng nói.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã đưa ra nhiều góc nhìn chuyên sâu. Ông Douglas Snyder, Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam khẳng định rằng, kiến trúc xanh không chỉ là xu hướng mà là yếu tố quyết định chất lượng sống.

“Một công trình áp dụng chiến lược thiết kế bền vững, từ cải thiện chất lượng không khí trong nhà, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên đến kiểm soát âm học sẽ tạo ra tác động tích cực trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng”, ông Snyder nhấn mạnh.

Còn KTS Nguyễn Xuân Minh, sáng lập BHA Studio, đưa ra khái niệm “không gian sống chậm” (slow living space) như một liều thuốc vô hình trong đô thị hiện đại.

Dẫn chứng từ các công trình công cộng tại Huế, KTS Nguyễn Xuân Minh phân tích rằng, trong nhịp sống gấp gáp của đô thị, con người ngày càng thiếu những khoảng lặng cần thiết để cân bằng cảm xúc.

“Kiến trúc chữa lành không chỉ tạo dựng công trình y tế mà phải kiến tạo những không gian cho phép con người dừng lại, cảm nhận và tái tạo năng lượng.

Đó là việc tổ chức không gian công cộng hài hòa, giữ được sự nhẹ nhàng, thư thái, giúp con người kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, cộng đồng và chính nội tâm mình”, KTS Nguyễn Xuân Minh chia sẻ.

KTS Hồ Khuê, sáng lập Ho Khue Architects chia sẻ về hành trình thực hành chữa lành trong kiến trúc Việt Nam.

Chữa lành nằm ngay trong những yếu tố gần gũi nhất

Từ góc nhìn thực hành, KTS Hồ Khuê, sáng lập Ho Khue Architects chia sẻ hành trình tìm kiếm ngôn ngữ kiến trúc bền vững tại Việt Nam. Ông cho rằng sự chữa lành thực sự nằm ngay trong những yếu tố gần gũi nhất.

“Con người là một phần của tự nhiên. Khi đưa công trình trở về gần hơn với thiên nhiên qua việc sử dụng vật liệu địa phương, tối ưu hóa thông gió tự nhiên và tạo sự kết nối trực tiếp với cảnh quan chính là lúc quá trình chữa lành bắt đầu”, KTS Hồ Khuê chia sẻ.

Xuyên suốt diễn đàn, các diễn giả đều khẳng định trách nhiệm của người kiến trúc sư không chỉ dừng lại ở việc tạo hình công trình mà còn phải góp phần nâng cao chất lượng sống và sức khỏe tinh thần cho cộng đồng; chuyển hóa kiến trúc chữa lành thành những giải pháp thiết kế cụ thể, khả thi, góp phần nâng tầm chất lượng sống đô thị và định hình bản sắc kiến trúc Việt Nam hiện đại trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn là nơi để kiến trúc sư cả nước trao đổi triết lý, kinh nghiệm và tầm nhìn kiến trúc trong bối cảnh đô thị Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tinh thần và môi trường sống.