CCV Group tăng vốn từ 6 tỷ lên 200 tỷ đồng trước khi chủ tịch HĐQT bị khởi tố

Tăng vốn điều lệ Công ty CCV Group lên 200 tỷ đồng trong thời gian ngắn, bà Mai Hà Trang hay nói với nhà đầu tư: "Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người".

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch Công ty CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư nhằm kinh doanh các sản phẩm từ rau má.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CCV Group thành lập ngày 9/10/2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tên ban đầu là CTCP Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên sang CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group như hiện tại, ngành nghề kinh doanh chính đổi thành hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Bà Mai Hà Trang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của CCV Group đến nay.

Công ty CCV Group bị người dân tố cáo lừa đảo. Ảnh: VTV.

Tháng 8/2021, công ty nâng vốn điều lên lên 20 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, Công ty CCV Group tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tương đương gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn.

Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu triển khai mạnh các chương trình huy động vốn gắn với mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má.

Theo cơ quan điều tra, số tiền huy động từ các nhà đầu tư được chuyển trực tiếp vào tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang. Đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng trăm bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2022 để tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, Mai Hà Trang đã yêu cầu bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5-8% mỗi tháng.

Bước đầu đã xác định có nhiều thông tin không đúng sự thật, thổi phồng các dự án, khi công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân.

Hiện tại, nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, người dân liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty đều không được.

Trước khi bị khởi tố, Mai Hà Trang xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, thường xuyên tham gia các hội thảo, sự kiện giới thiệu mô hình kinh doanh và cơ hội đầu tư. Trong nhiều buổi thuyết trình, bà đưa ra các thông điệp về khát vọng làm giàu, phát triển cộng đồng và từng sử dụng câu nói: “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người”.

Tại các sự kiện này, Mai Hà Trang nhiều lần nhấn mạnh các giá trị đạo đức trong kinh doanh, đề cao chữ “Tâm”, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và cam kết công ty sẽ không rơi vào tình trạng phá sản.

​

​