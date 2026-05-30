Kinh nghiệm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số ở thành phố thông minh nhất Việt Nam

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57, Đà Nẵng – địa phương nhiều năm liền được vinh danh là thành phố thông minh nhất Việt Nam – đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại nhiều địa phương. Với Đà Nẵng, quá trình hiện thực hóa nghị quyết này đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong điều hành, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Để hiểu rõ hơn về hành trình gỡ “điểm nghẽn” chuyển đổi số cũng như những kinh nghiệm thực tiễn từ Đà Nẵng, VietTimes đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP.

Chuyển biến rõ rệt

- Nếu phải chọn ra những thay đổi rõ nhất sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57, ông sẽ nhắc tới điều gì đầu tiên?

- Sau hơn 1 năm triển khai, Đà Nẵng đã có những thay đổi rất rõ nét, toàn diện trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đó là hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP đã từng bước chuyển đổi từ truyền thống sang môi trường số; theo dõi, giám sát trực tuyến dựa trên dữ liệu, đo lường, đánh giá cụ thể các chỉ tiêu, kết quả thực hiện. Đặc biệt, địa phương đã triển khai giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương… trên Hệ thống Giám sát điều hành thông minh thành phố.

Tiếp đó, Đà Nẵng đã xây dựng, tổ chức triển khai 13 nghị quyết mới của HĐND TP quy định các cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện nay, UBND TP đang giao Sở KH&CN nghiên cứu, tham mưu sửa đổi 17 Nghị quyết và xây dựng 4 Nghị quyết mới, trong đó có 6 chính sách đột phá, quan trọng triển khai Nghị quyết 136/2024/QH15 và Nghị quyết 259/2025/QH15 nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ, triển khai thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới,…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã chuyển mạnh sang cơ chế “đặt hàng” nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa theo nhu cầu thực tiễn. Đến nay đã triển khai 390 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 100% nhiệm vụ sau nghiệm thu đều có công bố khoa học và có kế hoạch ứng dụng cụ thể. Gần nhất là tháng 7/2025, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã khánh thành Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia “Cơ điện tử và Ứng dụng” - đây là phòng thí nghiệm trọng điểm đầu tiên tại Đà Nẵng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho toàn khu vực.

Công viên phần mềm số 2 ở Đà Nẵng.

- Đà Nẵng nhiều năm được xem là trung tâm khởi nghiệp của miền Trung. Nghị quyết 57 đã tác động thế nào tới hệ sinh thái startup của thành phố?

- Đối với hoạt động khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đã được nâng tầm rõ rệt, khi hình thành mạng lưới 3 Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 12 vườn ươm, 3 không gian sáng chế, 8 không gian làm việc chung, 3 không gian đổi mới sáng tạo, 6 quỹ đầu tư khởi nghiệp, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng và hơn 20 cơ sở, trường đại học tham gia tích cực vào hệ sinh thái, ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm 2025, Đà Nẵng tăng 130 bậc, vươn lên thứ 766 trong sách top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp; đồng thời được chứng nhận “Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” do StartupBlink đánh giá.

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 57, Đà Nẵng cũng đã thu hút thêm 1 trạm cáp quang biển quốc tế (tổng hiện có 2 trạm cập bờ), có thêm 1 tuyến cáp quang đất liền đi quốc tế; khởi công mới 2 Trung tâm dữ liệu; 91% khu vực dân cư và 100% khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp được phủ sóng 5G (tăng 41%).

Năm 2025, Đà Nẵng tiếp tục đạt giải Thành phố thông minh Việt Nam (giải thưởng duy nhất dành cho tỉnh/thành, là năm thứ 6 liên tiếp) và đạt giải Thành phố đáng sống Việt Nam.

Trong năm qua, Đà Nẵng đã chuyển đổi số kịp thời, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là đã chuyển đổi mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, trên nền tảng Trung tâm IOC như dịch vụ theo dõi, giám sát tình hình triển khai các nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 57, theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ công tác phòng chống và khắc phục thiên tai, mưa, lũ…

- Trong quá trình triển khai, đâu là ‘điểm nghẽn’ lớn nhất khiến Đà Nẵng chưa thể bứt tốc như kỳ vọng?

- Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, trong đó có việc được Quốc hội ban hành các cơ chế đặc thù. Đây là thuận lợi rất lớn, là nền tảng để xây dựng các cơ chế, chính sách mới, vượt trội góp phần thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57, kịp thời cho chủ trương, định hướng triển khai các vấn đề lớn, trọng tâm; qua đó đã giúp việc triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị của thành phố.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có nền tảng tốt với việc đã sớm quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố. Theo đó, Đà Nẵng đã tiên phong đi đầu trong triển khai ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cũng đã hình thành khá hoàn chỉnh; có lợi thế lớn về nguồn nhân lực khi là trung tâm giáo dục của khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 19 trường đại học, cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, cũng còn có khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 như: Chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp còn thấp; Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; Chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực vi mạch và trí tuệ nhân tạo, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của thành phố; thủ tục hành chính tuy đã được rà soát, đơn giản hóa nhưng vẫn còn phức tạp ở một số lĩnh vực, còn gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng; nhiều cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực chưa hoàn thành xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”,…

Ưu tiên giải quyết "điểm nghẽn" như thế nào?

- Như vậy là hạ tầng và nhân lực vẫn chưa theo kịp tốc độ chuyển đổi số. Đà Nẵng đã ưu tiên xử lý vấn đề nào trước để gỡ các ‘điểm nghẽn’ này?

- Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn”, ngay đầu năm 2026, Đà Nẵng đã yêu cầu sở, ban, ngành, phường, xã tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu TOP 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026. TP cũng chỉ đạo Sở KH&CN, Sở Công Thương, Điện lực Đà Nẵng khẩn trương, ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành xóa vùng lõm sóng, thiếu điện, sớm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TP tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số, gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và tiếp tục phát huy phong trào thi đua, khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng danh mục các dự án đầu tư công về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai nhanh và hiệu quả các dự án trọng điểm như: Dự án hiện đại hóa Trung tâm Chỉ huy; dự án Hệ thống Giám sát điều khiển giao thông thông minh; dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; dự án đầu tư nâng cấp nền tảng số phục vụ Chính quyền số hình thành nền hành chính chủ động…

- Là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ông có những đề xuất gì để Nghị quyết 57 mang lại hiệu quả to lớn như mục tiêu đã đặt ra?

- Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào đời sống, cần có những giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đó là cần có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa, để các địa phương có thể chủ động triển khai các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chờ đợi hướng dẫn, làm chậm tiến độ…

Đồng thời, Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Công Thương cần quan tâm nguồn lực đầu tư trọng điểm cho hạ tầng số, hạ tầng năng lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Cảm ơn ông!