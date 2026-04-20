Đà Nẵng sắp tổ chức diễn đàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng doanh nghiệp

TP Đà Nẵng cho biết Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2026 sẽ do Thường trực Thành ủy chủ trì, nhằm tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 8/5, theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng số 24 Trần Phú, phường Hải Châu) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Diễn đàn do Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp và khoảng 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các ngành động lực phát triển, đóng góp lớn của thành phố, doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài,…

Diễn đàn được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách để phát triển doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Qua đó, có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời, tạo động lực tăng trưởng hai con số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Diễn đàn cũng tạo cầu nối chia sẻ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định vai trò, trách nhiệm và cam kết của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, ổn định và hiệu quả.