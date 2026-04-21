Chuyên gia bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh cho Đà Nẵng

Chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu của Đà Nẵng

Sáng 21/4, hơn 200 đại biểu, chuyên gia đến từ các cơ quan Trung ương, TP Huế và TP Đà Nẵng đã đến Đà Nẵng bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh cho Đà Nẵng, hướng đến TP sinh thái, thông minh.

Phát biểu chào mừng, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết chuyển đổi xanh đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho Đà Nẵng trong tiến trình phát triển. Giúp Đà Nẵng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh,… và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã và đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh.

“Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, của mỗi quốc gia, đô thị phát triển hiện đại. Đà Nẵng kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị. Thành phố không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt”, ông Trần Nam Hưng chia sẻ.

Cũng theo ông Hưng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định vai trò hàng đầu của chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Với Đà Nẵng, thành phố đã tích hợp các mục tiêu chuyển đổi xanh vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục điều chỉnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” và cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và mô hình thiết thực.

“Không dừng lại ở lĩnh vực năng lượng, Đà Nẵng thực sự đang định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững và coi đây là một hướng đi quan trọng. Chuyển đổi xanh sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, giúp Đà Nẵng phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn”, ông Hưng nhấn mạnh.

Giải pháp nào cho Đà Nẵng?

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận, phát biểu của chuyên gia chỉ rõ thực trạng sử dụng tài nguyên môi trường của Việt Nam nói chung, của Đà Nẵng nói riêng và tiến trình chuyển đổi xanh của địa phương. Từ đó đưa ra các khái niệm, ý tưởng cho Đà Nẵng trong hành trình chuyển đổi xanh và xây dựng thành phố sinh thái.

Với bài tham luận mang chủ đề “Định hướng chiến lược và chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, cơ hội và thách thức”, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ NN&MT đã chỉ ra thực trạng sử dụng tài nguyên của Việt Nam và những giải pháp căn cơ trong tiến trình chuyển đổi xanh quốc gia.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi xanh trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học. Cùng với đó là những yêu cầu mới mang tính toàn cầu về phát triển bền vững, chống khai thác bất hợp pháp cũng như thị trường tín chỉ carbon… Mặc dù thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chuyển biến trong bảng xếp hạng kinh tế xanh như: Xếp hạng 79/160 toàn cầu; thứ 3 trong các nước ASEAN năm 2022; xếp hạng 29/160 quốc gia về mức độ cải thiện các chỉ số… Tuy nhiên, Việt Nam đang ghi nhận mức thâm hụt sức chứa sinh học ở mức âm lên đến -220%, khiến mức độ tiêu thụ tài nguyên hiện tại vượt xa khả năng tái tạo…

Với thực trạng này, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng Việt Nam buộc phải có sự can thiệp từ chính sách để ngăn chặn sự sụp đổ của các vùng đệm sinh thái; lồng ghép các mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải vào tất cả các quy hoạch của ngành và địa phương…

“Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế, chuyển bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh từ vai trò bổ trợ sang trụ cột trung tâm của mô hình mới sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững. Đây là bước chuyển căn cơ”, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.

Với lập luận đưa ra, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng: “Để phát triển bền vững, cần tái cấu trúc không gian, quy hoạch đô thị hạ tầng hiện đại gắn với bảo tồn và đa dạng sinh học; đồng thời dịch chuyển năng lượng và phát triển kinh tế tuần hoàn theo danh mục phân loại xanh; đồng bộ dữ liệu; thay thế chỉ số GDP bằng các chỉ số có tính đến sức khoẻ hệ sinh thái…”.

Cụ thể hơn, TS.KTS Phạm Anh Tuấn đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đưa ra 7 trụ cột để xây dựng đô thị sinh thái bền vững mà Đà Nẵng có thể áp dụng từ giao thông bền vững, hệ thống năng lượng bền vững, quản lý chất thải bền vững, cơ sở hạ tầng hiệu suất cao và các toà nhà hiệu suất cao để xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Dẫn dụ từ các đô thị trên thế giới, TS.KTS Phạm Anh Tuấn chỉ ra loạt các mô hình mềm hoá dòng sông, xanh hoá đô thị gắn với các vật liệu thấm hút nước, sử dụng năng lượng xanh… để góp phần xây dựng hạ tầng xanh và giúp thành phố thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu.

Cùng với các giải pháp hạ tầng xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, các chuyên gia cũng đã đưa ra các giải pháp, hiến kế như: giải pháp giao thông công cộng, khu công nghiệp xanh… để Đà Nẵng xây dựng đô thị sinh thái bền vững.