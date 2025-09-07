Điều chiến đấu cơ áp sát tàu sân bay Mỹ: F-16 của Venezuela có năng lực ra sao?

Ngày 4/9, Không quân Venezuela điều hai tiêm kích F-16 bay gần tàu khu trục Mỹ USS Jason Dunham trên biển Caribe, phô trương sức mạnh trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực.

Ngày 4/9, Không quân Venezuela đã triển khai 2 tiêm kích F-16 áp sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, USS Jason Dunham, tại vùng biển Caribe, như một màn phô trương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Sự việc diễn ra sau khi Hải quân Mỹ triển khai một hạm đội tàu chiến hoạt động ngoài khơi Venezuela, bao gồm ít nhất 3 tàu khu trục và một tàu ngầm tấn công hạt nhân. Washington đồng thời tăng cường nỗ lực gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Venezuela là một trong những khách hàng đầu tiên của dòng tiêm kích F-16, ký hợp đồng mua 18 chiếc vào tháng 5/1982. Tuy nhiên, các biến thể F-16A/B mà Venezuela đang sở hữu hiện nằm trong nhóm kém năng lực nhất còn hoạt động trên thế giới, không có khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), khiến chúng khó có thể đe dọa tàu chiến Mỹ hoặc bảo vệ hiệu quả không phận quốc gia.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 và F-16A/B của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

F-16 của Venezuela cũng là những chiếc duy nhất trên thế giới do một quốc gia đối đầu với phương Tây vận hành. Theo kế hoạch ban đầu, chúng sẽ được loại biên trong thập niên 2010 và thay thế bằng Su-35 của Nga. Thế nhưng, sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013, Venezuela rơi vào suy thoái kinh tế, khiến hiện đại hóa quân đội không còn là ưu tiên.

Dù vậy, lực lượng tiêm kích Venezuela vẫn được đánh giá là mạnh nhất khu vực Mỹ Latinh, chủ yếu nhờ sở hữu 22 chiếc Su-30MK2 mua từ Nga trong thập niên 2010. Phi đội Su-30MK2 hiện là lá chắn mạnh nhất chống lại các nỗ lực xâm phạm không phận Venezuela, với tầm hoạt động xa nhất trong số các tiêm kích tại châu Mỹ và trang bị đa dạng vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình đối hạm Kh-31A.

Do đó, việc Venezuela triển khai F-16 thay vì Su-30 để bay áp sát USS Jason Dunham có thể được hiểu là động thái thể hiện sự kiềm chế, đồng thời tránh đặt các chiến đấu cơ giá trị cao hơn vào tình thế rủi ro.