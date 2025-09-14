F-35 Mỹ hạ cánh ở Puerto Rico giữa lúc căng thẳng với Venezuela

Năm tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Puerto Rico sau lệnh triển khai của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela và chiến dịch chống ma túy tại Caribe leo thang.

Năm máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã được nhìn thấy hạ cánh tại Puerto Rico trong hôm 13/9 theo giờ địa phương, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai 10 tiêm kích tàng hình này tới Caribe nhằm tăng cường hiện diện quân sự chống lại các băng đảng ma túy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela.

Theo Reuters, các tiêm kích F-35 đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự cũ Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico. Những ngày gần đây, trực thăng, máy bay vận tải Osprey cùng binh sĩ Mỹ cũng được nhìn thấy tại khu vực này.

Động thái mới diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Puerto Rico của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép với Caracas. Khi được hỏi về các tiêm kích F-35, một sĩ quan phụ trách báo chí Lầu Năm Góc chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi hiện chưa có thay đổi nào trong bố trí lực lượng cần công bố”.

Tuần trước, các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng chính quyền Trump đã chỉ đạo điều 10 chiếc F-35 tới Puerto Rico để tiến hành các hoạt động chống ma túy. Khi công bố kế hoạch này, ông Trump khẳng định Mỹ không bàn tới chuyện thay đổi chế độ ở Venezuela.

Trong tuần trước, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu xuất phát từ Venezuela bị nghi chở ma túy trái phép, khiến 11 người thiệt mạng. Đây là chiến dịch đầu tiên kể từ khi Washington triển khai tàu chiến tới vùng biển Caribe. Tuy nhiên, phía Venezuela bác bỏ cáo buộc, cho rằng 11 người chết không phải tội phạm buôn ma túy.

Cùng thời điểm, chính phủ Venezuela thông báo một tàu khu trục Mỹ đã chặn, lên boong và kiểm soát một tàu cá ngừ của nước này trong suốt 8 giờ tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Caracas chỉ trích hành động này là “phi pháp và thù địch”, khẳng định con tàu chỉ có 9 ngư dân nghèo và hoàn toàn “vô hại”. Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này.

Các tiêm kích F-35 được coi là dòng chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất thế giới, có khả năng áp đảo trong bất kỳ cuộc không chiến nào với lực lượng không quân Venezuela, vốn đang sở hữu các tiêm kích F-16 đời cũ.