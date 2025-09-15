Ông Trump dọa tấn công Venezuela, cáo buộc Caracas "xuất khẩu băng đảng và ma túy"

Ông Trump cảnh báo không loại trừ tấn công Venezuela, cáo buộc nước này đưa băng đảng và ma túy vào Mỹ, đẩy căng thẳng song phương lên đỉnh điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/9 tuyên bố ông không loại trừ khả năng tiến hành tấn công vào lãnh thổ Venezuela, cáo buộc Caracas đã đưa băng nhóm tội phạm và ma túy vào Mỹ.

Phát biểu tại Morristown, New Jersey, ông Trump nói với báo giới khi được hỏi về nguy cơ leo thang xung đột với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Hãy nhìn xem, Venezuela đang đưa băng nhóm, những kẻ buôn ma túy và ma túy vào đất nước chúng ta. Điều đó là không thể chấp nhận được”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang trong nhiều tuần. Mỹ đã điều ba tàu chiến cùng khoảng 4.000 binh sĩ tới vùng biển phía Nam Caribe, với lý do nhằm vào các băng nhóm buôn ma túy. Trong khi đó, Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela đã triệt phá toàn bộ các mạng lưới buôn lậu trên lãnh thổ và cáo buộc Mỹ lợi dụng vấn đề này làm cái cớ để nhắm tới nguồn tài nguyên khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm thứ Năm tuần trước, ông Maduro nói Washington đang thực hiện một “kế hoạch chiến tranh” rộng lớn nhằm áp đặt ý chí lên thế giới. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xóa sổ các mạng lưới buôn lậu lớn và đánh bại những băng nhóm khét tiếng. Mỹ chỉ đang dựng cớ”.

Quan hệ hai nước đã căng thẳng trong nhiều năm qua. Washington không công nhận kết quả tái đắc cử của ông Maduro năm 2018, đồng thời áp đặt nhiều lệnh trừng phạt và hậu thuẫn phe đối lập.

Gần đây, đối đầu quân sự trở nên nghiêm trọng khi Mỹ đánh chìm một tàu Venezuela, với cáo buộc con tàu chở thành viên băng đảng Tren de Aragua. Sau đó, hai máy bay chiến đấu của Venezuela bay áp sát một tàu chiến Mỹ, buộc ông Trump cảnh báo rằng máy bay Venezuela có thể bị bắn hạ nếu gây đe dọa.

Tháng trước, Caracas huy động 15.000 binh sĩ gần biên giới Colombia, sau đó nâng con số lên 25.000 tại các khu vực biên giới và ven biển được cho là “tuyến đường buôn lậu ma túy”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo tình hình quanh Venezuela đang bị “leo thang một cách không thể chấp nhận”, có thể gây hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Theo RT