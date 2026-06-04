Điểm tên loạt dự án tỷ USD sẵn sàng khởi công dịp kỷ niệm 50 năm TP HCM

TP HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để trước ngày 2/7 sẽ khởi công các dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư hơn 381.326 tỷ đồng, tương đương 14,4 tỷ USD.

Phối cảnh dự án Tuyến đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM.

Ngày 4/6, TP HCM đã có buổi họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6/2026.

Tại buổi họp, Sở Xây dựng TP HCM đã có báo cáo về tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Trong đó, với nhóm dự án khởi công, động thổ, TP HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để trước ngày 2/7 sẽ khởi công các dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư hơn 381.326 tỷ đồng, tương đương 14,4 tỷ USD.

Nhóm dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Đối với nhóm dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài là dự án cực kỳ quan trọng kết nối kinh tế cửa ngõ phía Tây. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 10/6/2026 và tiến hành ký kết hợp đồng vào cuối tháng 6/2026 để đảm bảo đủ điều kiện khởi công ngay trong dịp 2/7/2026.

Dự án tuyến hầm - cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh minh hoạ: Sở Xây dựng TP HCM.

Dự án tuyến hầm - cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu toàn bộ hồ sơ kỹ thuật đang được các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến các thủ tục quan trọng nhất sẽ hoàn thành ngay trong tháng 6/2026 để kịp tổ chức lễ khởi công vào dịp kỷ niệm 2/7. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.000 tỷ đồng, đã bao gồm hơn 9.262 tỷ đồng lãi vay trong quá trình thi công. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án cao tốc đô thị kết nối Hồ Tràm - Sân bay Quốc tế Long Thành đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Phối cảnh cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM.

Dự kiến chủ trương đầu tư được phê duyệt trước ngày 20/6/2026, hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 25/6/2026 để đủ điều kiện khởi công vào dịp 2/7/2026.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường có chiều dài hơn 42km, thiết kế 6 làn xe cao tốc và đường song hành 2 bên tuyến, với tổng mức đầu tư dự kiến 51.516 tỷ đồng, dự án dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Với dự án cầu đường Bình Tiên, công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng sẽ hoàn tất vào đầu tháng 6/2026. Việc lựa chọn nhà thầu xây lắp được lên kế hoạch hoàn thành trước ngày 18/6/2026 để phục vụ khởi công. Cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư dự kiến 6.275 tỷ đồng, có chiều dài tuyến 3,2km.

Tuyến đường sắt đô thị (Metro) Thủ Thiêm - Long Thành, do quy mô dự án rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và nhu cầu vốn cực kỳ cao, thành phố tiếp tục hoàn thiện phương án huy động nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến 175.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Hai dự án quy mô lớn là cầu Thủ Thiêm 4 và dự án Tuyến đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu (Nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) dự kiến hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu ngay trong tháng 6/2026.

Cầu Thủ Thiêm 4 nối khu Nam TP HCM với khu đô thị Thủ Thiêm có tổng chiều dài đường đầu cầu và cầu khoảng 2,16 km, thiết kế 8 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 5.063,6 tỷ đồng. Thành phố sẽ tiến hành trao hợp đồng cho nhà thầu trước dịp kỷ niệm 2/7, riêng thời điểm khởi công thực tế ngoài hiện trường được ấn định vào ngày 2/9/2026.

Đối với dự án các nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhằm hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông, Thành phố đề xuất khởi công thêm 2 nút giao trọng điểm trong dịp 2/7/2026 bao gồm: Nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành; và Nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM.

Nhóm dự án chỉnh trang đô thị, môi trường, nhà ở xã hội

Đối với các dự án thuộc nhóm chỉnh trang đô thị và môi trường nổi bật là siêu dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Kế hoạch đặt ra là phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 20/6/2026; công tác lựa chọn nhà đầu tư và lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Sở Xây dựng đã kiến nghị nghiên cứu tách các dự án thành phần để triển khai trước, bảo đảm đáp ứng điều kiện khởi công kịp thời. Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cũng được đề xuất chọn làm nơi tổ chức Lễ khởi công tập trung cho chuỗi dự án trọng điểm của thành phố, do Tập đoàn Sun Group chủ trì phối hợp thực hiện.

Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 30.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BT và hoàn thành đến năm 2029.

Với dự án Cải thiện Môi trường nước khu vực Bình Dương (Liên vùng), công tác lựa chọn nhà đầu tư cho dự án hạ tầng môi trường liên vùng này dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 28/6/2026, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai lễ khởi công đúng hẹn.

Với các dự án nhóm nhà ở xã hội cho người lao động có cụm dự án Nhà ở xã hội quy mô lớn của Becamex được triển khai đồng loạt tại các khu vực vệ tinh cốt lõi, bao gồm: Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) và Khu 4 Định Hòa tại phường Chánh Hiệp; Khu 2 và Khu 7 Việt Sing tại phường An Phú.

Các dự án này dự kiến sẽ được cơ quan chức năng cấp phép thi công ngay trong tháng 6/2026 và đồng loạt bấm nút khởi công vào dịp kỷ niệm 2/7/2026.