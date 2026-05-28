Loạt thỏa thuận tại DAVAS 2026 định hình hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng

Những cái bắt tay tiền tỉ

Diễn ra từ 25/5-27/5, Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng. Không chỉ là sân chơi pitching (giới thiệu dự án) gọi vốn, DAVAS 2026 còn tạo nên hàng loạt thoả thuận hợp tác chiến lược, góp phần định hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế vào Đà Nẵng.

Sự kiện quy tụ 62 dự án khởi nghiệp đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine, kết nối trực tiếp với hơn 30 quỹ đầu tư quốc tế có tổng quy mô vốn quản lý trên 5 tỷ USD. Các lĩnh vực trọng tâm gồm AI, Blockchain, Web3, Fintech, HealthTech, GreenTech và DeepTech nhận được sự quan tâm mạnh mẽ.

Nhiều startup đã đạt được thoả thuận đầu tư ngay tại diễn đàn. Nổi bật là Quỹ Summit Capital cam kết đầu tư 300.000 USD để sở hữu 7,5% cổ phần dự án 5Sao (FiveStar) của Công ty CP Công nghệ FiveSS.

Các phiên pitching và gặp gỡ 1:1 cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa startup với các quỹ danh tiếng như Quest Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, GenAI Fund, MEXC Ventures, Lotte Ventures Vietnam, 2080 Ventures và Sunwah Innovation Center.

Hợp tác chiến lược định hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Bên cạnh các thoả thuận gọi vốn, DAVAS 2026 ghi nhận nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác mang tính chiến lược dài hạn nhằm định hình hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Cụ thể, thoả thuận hợp tác giữa DISSC với Nền tảng BambuUP nhằm hướng đến việc tăng cường kết nối đầu tư, phát triển cơ sở dữ liệu hệ sinh thái, xây dựng mạng lưới quỹ đầu tư, hỗ trợ startup tiếp cận nguồn lực phát triển, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Hợp tác Liên ngành Việt Nam - Liên bang Nga và các đối tác xúc tiến kết nối quỹ đầu tư, ngân hàng và liên minh các dự án BRICS tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối các nguồn lực đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế trong thời gian tới.

Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE Alliance) cũng đã ký kết nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm triển khai Khung đổi mới sáng tạo mở (OIF), thúc đẩy kinh tế on-chain, cơ chế sandbox và tổ chức các chương trình kết nối quốc tế nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Sở KH&CN TP Đà Nẵng đã trao giấy xác nhận hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Quỹ ThinkZone Ventures tại Đà Nẵng.

Việc ThinkZone Ventures lựa chọn Đà Nẵng để phát triển hoạt động đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Thanh Hồng (thứ hai từ trái qua) chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà đầu tư và startup tại phiên bế mạc DAVAS 2026.

Phát biểu bế mạc DAVAS 2026, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư thông thường mà đã thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở giữa chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

“Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng một thành phố đổi mới sáng tạo, đáng sống, đáng đầu tư và đáng khởi nghiệp của khu vực châu Á”, ông Hồng nhấn mạnh.

