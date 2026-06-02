Công ty SEO dùng 41 ví tiền số để nhận tiền từ các trang cờ bạc

Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm 33 nghi phạm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo) cùng 17 người khác là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 nghi phạm còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phạm Ngọc Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo nhân viên xây dựng hệ thống backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên Internet.

Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với các bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Số tiền công an thu giữ được. Ảnh: Công an Hà Nội.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong số này có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.



Theo Công an TP Hà Nội, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.