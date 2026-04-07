Đào tạo sau đại học y khoa: Nhân lực không còn “chảy một chiều”

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Trường Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ học viên sau đào tạo chuyển từ khu vực y tế công sang tư nhân (2,9%) và chiều ngược lại (2,6%) đang dần cân bằng, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng dịch chuyển nhân lực y tế.

Quy mô lớn, chất lượng đầu ra giữ vững

Sáng 7/4, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học, công bố kết quả đào tạo năm 2025 với quy mô lớn, chất lượng ổn định và đặc biệt ghi nhận xu hướng dịch chuyển nhân lực y tế dần cân bằng giữa khu vực công và tư.

Buổi lễ trao bằng sau đại học năm 2026 ghi dấu thêm một thế hệ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú chính thức bước vào hành trình hành nghề chuyên sâu.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương trao thưởng cho các tân khoa xuất sắc

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học cho biết, hiện trường đang triển khai 262 chương trình đào tạo với hơn 5.200 học viên sau đại học. Quy mô này tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nhân lực y tế trình độ cao hàng đầu cả nước.

Ở kỳ tốt nghiệp lần này, các chỉ số đầu ra cho thấy chất lượng đào tạo tiếp tục được duy trì ổn định ở mức cao.

Ở bậc đào tạo tiến sĩ, có 23 nghiên cứu sinh được công nhận học vị tiến sĩ ở 13 chuyên ngành, trong đó Nội tim mạch dẫn đầu với 5 tiến sĩ, tiếp đến là Da liễu và Sản phụ khoa, mỗi chuyên ngành có 3 tiến sĩ.

Nghiên cứu sinh trẻ nhất là Lê Tú Linh, sinh năm 1991, chuyên ngành Lao và bệnh phổi. Thời gian hoàn thành chương trình nhanh nhất chỉ 35 tháng thuộc về ba nghiên cứu sinh ở các lĩnh vực Da liễu, Ngoại tiêu hóa và Dinh dưỡng.

Các tân tiến sĩ được khen thưởng là Nguyễn Thị Trà My, chuyên ngành Da liễu, bảo vệ luận án trước hạn với 3 công bố quốc tế và nhiều giải thưởng; Nguyễn Đức Duy, chuyên ngành Ngoại tiêu hóa, có nhiều bài báo quốc tế, được Bộ Y tế tặng bằng khen; Nguyễn Thị Thu Liễu, chuyên ngành Dinh dưỡng, với 12 bài báo quốc tế, nhiều năm đạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu.

Giảng viên hướng dẫn có nhiều đóng góp nổi bật là PGS.TS Lê Hữu Doanh và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, mỗi người hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, nhiều tân tiến sĩ được khen thưởng nhờ thành tích xuất sắc.

Đối với hệ bác sĩ nội trú, gần 97% học viên tốt nghiệp đúng hạn, trong đó tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm ưu thế. Đây là lực lượng được đào tạo bài bản, trực tiếp tham gia điều trị tại các bệnh viện, đóng vai trò then chốt trong hệ thống khám chữa bệnh.

Ở bậc thạc sĩ, hơn 60% luận văn đạt loại xuất sắc, phản ánh năng lực nghiên cứu được nâng lên rõ rệt. Với hệ chuyên khoa II, trên 50% học viên bảo vệ luận văn đạt điểm trên 9, cho thấy chất lượng đào tạo thực hành chuyên sâu ngày càng được siết chặt.

Có 26 bác sĩ nội trú được trao học bổng vì có thành tích xuất sắc.

Khoảng 40% học viên được giao nhiệm vụ chuyên môn cao hơn, 5,3% đảm nhiệm vai trò quản lý, lãnh đạo và hơn 42% tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học. Điều đó cho thấy đào tạo sau đại học đã trở thành công cụ nâng cấp toàn diện năng lực hành nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế.

GS Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh, tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của quá trình học tập suốt đời, trong bối cảnh y học liên tục đổi mới.

Hiệu trưởng kỳ vọng các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu, đóng góp cho hệ thống y tế và từng bước trở thành những chuyên gia đầu ngành trong tương lai.

Nhân lực y tế bắt đầu dịch chuyển hai chiều

Đáng chú ý trong bức tranh đào tạo năm nay là xu hướng dịch chuyển nhân lực sau đào tạo.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà có 2,9% học viên chuyển từ khu vực y tế công sang tư nhân, trong khi 2,6% di chuyển theo chiều ngược lại. Sự tương đương này cho thấy một thay đổi quan trọng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà thông tin về kết quả đào tạo sau đại học

Trong nhiều năm, hệ thống y tế từng đối mặt với tình trạng bác sĩ rời khu vực công sang khu vực tư, gây áp lực thiếu hụt nhân lực tại các bệnh viện công lập. Tuy nhiên, những số liệu mới cho thấy xu hướng này đang dần được điều chỉnh.

Sự cân bằng bước đầu này có thể đến từ nhiều yếu tố, như cải thiện môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ tại khu vực công, sự phát triển ổn định của hệ thống y tế tư nhân.

Quan trọng hơn, nó cho thấy lựa chọn nghề nghiệp của bác sĩ sau đào tạo đang dần dựa trên yếu tố chuyên môn và cơ hội phát triển, thay vì chỉ bị chi phối bởi chênh lệch thu nhập như trước.

Trong bối cảnh từng có những lo ngại về “chảy máu chất xám” khỏi khu vực công, việc dòng dịch chuyển bắt đầu chững lại và tiến tới cân bằng được xem là tín hiệu tích cực.

Trao học bổng cho các bác sĩ nội trú

​Quan trọng hơn, điều này cho thấy chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực y tế đang dần phát huy hiệu quả. Khi người học có nhiều lựa chọn hơn và các khu vực cạnh tranh bằng môi trường làm việc, cơ hội phát triển thay vì chỉ bằng thu nhập, hệ thống y tế sẽ có nền tảng để phát triển bền vững hơn.