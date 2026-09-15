Thế Giới Di Động (MWG) đạt gần 5 tỷ USD doanh thu sau 8 tháng

Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu 8 tháng tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, thực hiện 70% kế hoạch năm đặt ra.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm nay. Theo đó, công ty ghi nhận 129.431 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD) doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ, thực hiện 70% kế hoạch doanh thu năm 2026.

Xét về tỷ lệ đóng góp, Điện Máy Xanh vẫn là đơn vị đem về nguồn thu lớn nhất, chiếm 44,5% doanh thu. Tiếp đến là Bách Hoá Xanh chiếm 31%, Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone) đóng góp 22,5%. Các hoạt động khác chiếm 2%.

Nguồn: MWG.

Về chi tiết từng chuỗi, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh) ghi nhận 86.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng ở tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính với tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 30%.

Doanh thu từ hoạt động mua trả chậm tăng 44% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu của nhóm này.

Chuỗi EraBlue (Indonesia) đạt 2.577 tỷ IDR (3.794 tỷ đồng) doanh thu, tăng 88% so với cùng kỳ. Sau 8 tháng, chuỗi đã mở mới 126 cửa hàng, doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu tăng 14%.

Theo đánh giá của MWG, hoạt động kinh doanh của nhóm này sẽ gắn với mùa tựu trường (back-to-school), Apple ra mắt sản phẩm mới và mùa mua sắm cuối năm. Năm nay, nhóm này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng trưởng 30% so với năm trước.

Công ty CPTM Bách Hóa Xanh (BHX) ghi nhận doanh thu 40.100 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG (hàng tiêu dùng nhanh).

Bách Hoá Xanh đã mở hơn 1.000 cửa hàng trong 8 tháng năm 2026. Nhóm cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Về An Khang, chuỗi nhà thuốc ghi nhận doanh thu 8 tháng năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, với mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho MWG trong cả năm.

Trong khi đó, doanh thu AVAKids trong 8 tháng đầu năm duy trì ổn định so với cùng kỳ, khi chuỗi tập trung tối ưu chi phí.

Nguồn: MWG.

Tính đến cuối tháng 8, MWG có tổng cộng 7.447 cửa hàng.

Trong đó, hệ thống Điện Máy Xanh, bao gồm EraBlue có 3.314 cửa hàng; Bách Hóa Xanh có 3.612 điểm bán; An Khang có 426 nhà thuốc và AVAKids có 95 cửa hàng.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh kiêm thành viên HĐQT MWG đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ ngày 7/9 đến 6/10 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu DMX.

Nếu hoàn tất, ông Hiểu Em sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại MWG từ 0,154% xuống còn khoảng 0,086% vốn.