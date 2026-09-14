Vì sao nhóm cổ phiếu Tập đoàn Gelex giảm gần hết biên độ trong phiên đầu tuần?

Phiên 14/9, bộ 3 cổ phiếu trong cùng hệ sinh thái Gelex là GEX, GEE và GEL bị xả mạnh, giảm gần kịch sàn.

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex đồng loạt chịu sức ép bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/9.

Áp lực xả hàng xuất hiện ngay từ đầu phiên và tiếp tục được đẩy lên cao trong buổi chiều, kéo cả 3 mã GEE, GEX và GEL xuống mức giá chạm sàn.

Chốt phiên, mã GEX của Gelex Group giảm mất 6,89%, xuống 22.300 đồng/cp, GEE của CTCP Điện lực Gelex giảm 6,94% còn 57.700 đồng/cp. Trong khi GEL của CTCP Hạ tầng Gelex giảm 6,91%, còn 25.600 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu GEX, GEE, GEL và VGC nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex bị bán mạnh trong phiên đầu tuần. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, dòng tiền giao dịch tại cổ phiếu GEX tăng vọt. Kết phiên, có tới hơn 24,5 triệu cổ phiếu GEX được sang tay trong phiên, cao vượt trội so với hai mã còn lại. Con số này cũng cao hơn gần gấp đôi khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất của GEX (13,1 triệu đơn vị). Dù vậy, vẫn còn hơn 1 triệu cổ phiếu đang nằm chờ được khớp lệnh.

Phiên hôm nay, thanh khoản của cổ phiếu GEE đạt gần 2,8 triệu cổ phiếu, còn GEL ghi nhận hơn 4,9 triệu cổ phiếu được “sang tay”.

Trong khi đó, cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera - một doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái Gelex, cũng giảm mạnh 6,59%, xuống 38.300 đồng/cp. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 655.000 cổ phiếu.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh cuối tuần qua, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty CP - EEMC (Mã: TBD), một đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn, đã công bố thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT.

Theo đó, ông Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Trước khi là Thành viên HĐQT của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, giai đoạn 2011 – 2020, ông Tường công tác tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ tại EVNNPT, ông Tường giữ chức Thành viên HĐQT không điều hành của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và không nắm cổ phiếu nào của tổng công ty.

Bên cạnh đó, ông Tường còn đang giữ nhiều chức tại các công ty ngành điện như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (Thibidi – Mã: THI).

Song song đó ông còn đang là Thành viên HĐQT CTCP Điện lực Gelex (Mã: GEE), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – Mã: CAV), và là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung.

Trong đó, Thibidi, Cadivi và Điện lực Gelex đều là những công ty nắm giữ thị phần lớn trong ngành điện và thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex (Mã: GEX).

Ông Đặng Phan Tường đang là lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex. Ảnh: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Vụ án nghiêm trọng xảy ra đối ngành điện được Bộ Công an (C01) công bố thông tin hồi đầu tháng 7, liên quan quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can để điều tra 5 nhóm hành vi gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu có nhiều sai phạm tại các khâu lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Một số nhà thầu cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh và thực hiện các hạng mục của dự án.

Vụ án được xác định xảy ra tại 13 đơn vị, trong đó có EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng một số công ty tư vấn xây dựng điện và doanh nghiệp liên quan.

Trong quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Cơ quan điều tra đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng nhằm bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước ông Đặng Phan Tường, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực điện cũng bị khởi tố trong vụ án, trong đó có lãnh đạo các Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), PECC2, PECC3, PECC4 và Tập đoàn PC1.

C01 cho biết đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo kế hoạch.