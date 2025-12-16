close Đăng nhập

Tin công bố

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Giầy Thượng Đình

PV
PV

6.385.867 cổ phần đã được bán với giá đấu thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phần.

16/12/2025
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình
6.385.867 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
20.500 đồng/cổ phần
15 NĐT
0 NĐT
15 NĐT
39.297.334 cổ phần
15 phiếu
39.297.334 cổ phần
6.385.867 cổ phần
2.000 cổ phần
216.000 đồng/cổ phần
25.000 đồng/cổ phần
216.000 đồng/cổ phần
134.000 đồng/cổ phần
215.999 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
6.385.867 cổ phần
0 cổ phần
1.379.341.778.000 đồng
Từ ngày 16/12/2025 đến ngày 22/12/2025
Từ ngày 17/12/2025 đến ngày 22/12/2025

