Giầy Thượng Đình: Hé lộ “con át chủ bài” khiến cổ phiếu tăng gần 300%

Cổ phiếu tăng trần 11 phiên liên tiếp giữa thông tin thoái vốn Nhà nước

Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đang là một trong những hiện tượng "hot" trên cả 3 sàn chứng khoán khi tăng hết biên độ liên tiếp từ ngày 19/11 đến nay. Sau quãng thời gian dài quanh mốc 13.500 đồng/cp, cổ phiếu này đã vọt lên tới 52.300 đồng/cp chốt phiên 3/12, tức là tăng 287% chỉ sau 11 phiên.

Đà leo dốc của cổ phiếu này diễn ra giữa thông tin UBND TP Hà Nội có ý định thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình.

Theo kế hoạch, ngày 16/12 tới đây, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ hơn 6,3 triệu cổ phiếu GTD đang nắm giữ, tương đương gần 68,67% vốn cổ phần tại Giầy Thượng Đình.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cp, cao hơn thị giá của cổ phiếu GTD trên thị trường chứng khoán khoảng 50% ở thời điểm ra thông báo.

Như vậy nếu thành công đấu giá toàn bộ lô cổ phần, Nhà nước có thể thu về ít nhất gần 131 tỷ đồng. Và cũng đồng nghĩa, nhà đầu tư thành công mua lại số cổ phần thoái vốn trên, sẽ nắm quyền chi phối doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Giầy “quốc dân” một thời này.

Giá cổ phiếu GTD đã tăng gần 300% sau 11 phiên. Nguồn: TradingView.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tại ngày 31/12, ngoài UBND TP Hà Nội là cổ đông lớn nhất nắm giữ 68,67% vốn của Giầy Thượng Đình, còn có CTCP Đầu tư Thương mại Thái Bình, nắm giữ 930.000 cổ phiếu GTD, tương đương 10%; ông Nguyễn Văn Nam nắm 11,08% vốn.

Cơ cấu cổ đông của Giầy Thượng Đình khá cô đặc tại cuối 2024, tuy nhiên đã có thay đổi trong 9 tháng 2025. Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024.

Tuy nhiên đến tháng 8 và 9 vừa qua, Giầy Thượng Đình cho biết CTCP Đầu tư thương mại Thái Bình và ông Nam đã thoái hết số cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty.

Cùng lúc đó, một nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Hoàng Yến đã báo cáo về giao dịch mua cổ phần với số lượng đúng bằng cổ phần của CTCP Đầu tư thương mại Thái Bình và ông Nam đã thoái. Với hành động này, bà Yến đã lập tức nắm giữ 1,96 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 21,08% vốn của Giầy Thượng Đình.

Giầy Thượng Đình kinh doanh bết bát đến thế nào?

Giầy Thượng Đình là doanh nghiệp bán giày hiếm hoi không tham gia thương mại điện tử, tức không có fanpage trên Facebook hay Tiktok, mà chỉ thông qua các đại lý. Ảnh chụp màn hình website.

Giầy Thượng Đình sở hữu thương hiệu giày dép cùng tên với tuổi đời gần 70 năm, được ví như thương hiệu "giày quốc dân" một thời.

Trong thời kỳ bao cấp, mức độ phổ biến của Giầy Thượng Đình lớn đến mức gần như nhà nào cũng sở hữu một đôi. Hình ảnh đôi giày bata trắng đơn giản với họa tiết ba sọc xanh lam cùng phần đế cao su dẻo rất được ưa chuộng bởi tính bền, hữu dụng và phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi khác nhau thời bấy giờ.

Liên tục những năm 2000 – 2006, các sản phẩm giày của công ty luôn đứng đầu các cuộc bình chọn hàng Việt từ khách hàng.

Năm 2015, Giầy Thượng Đình quyết định IPO và lên sàn HNX với hơn 1,9 triệu cổ phiếu, mức giá tham chiếu là 10.000 đồng/cp.

Trái ngược với thời huy hoàng của hãng giày này ở những thập niên trước, chuỗi ngày tháng sau IPO công ty đã kết quả kinh doanh kém cỏi, với lỗ sau thuế liên tiếp từ năm 2017 tới nay.

Biểu đồ dưới đây cho thấy, doanh thu của công ty liên tục lao dốc từ năm 2017 đến nay, với lý giải của ban lãnh đạo là "sản lượng xuất khẩu giảm đáng kể và công nhân nghỉ việc rất nhiều". Lũy kế đến 31/12/2024, Giầy Thượng Đình đã lỗ lũy kế hơn 67 tỷ đồng, khiến cho vốn chủ sở hữu thu hẹp từ 93 tỷ về còn 26 tỷ sau 1 thập kỷ lên sàn.

Kết quả kinh doanh của Giầy Thượng Đình kém cỏi, với lỗ sau thuế liên tiếp từ năm 2017 tới 2024. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình còn hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 38 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng tài sản. Lượng tiền mặt chỉ còn khoản 223 triệu đồng.

Trong khi đó, công nợ (các khoản phải thu khách hàng) xấp xỉ 28 tỷ đồng, tức là doanh nghiệp vẫn chưa thu được tiền về sau khi bán hàng, khiến công ty bị "giam" vốn.

Các khoản phải thu gia tăng là nguyên nhân chính khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Giầy Thượng Đình thâm hụt gần 6 tỷ đồng trong năm vừa rồi, trong khi năm 2023 vẫn thặng dư 2,2 tỷ.

Trong khi đó, tại cuối năm 2024, tổng nợ phải trả Giầy Thượng Đình đang ở mức 94 tỷ đồng, gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu. Để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đã đi vay mới 58 tỷ đồng trong năm vừa rồi và đã trả lãi gốc 52 tỷ. Con số này đã đưa tổng dư nợ vay chính cuối kỳ lên 29 tỷ đồng.

Không những thế, doanh nghiệp còn đối diện với vốn lưu động âm 14 tỷ, khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp đang phải dựa vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2024, Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam đã nêu ý kiến ngoại trừ Giầy Thượng Đình có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng. Ngoài ra, kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh đối với khoản nợ ngắn hạn.

CPA cho biết khả năng tiếp tục hoạt động của Giầy Thượng Đình phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,... đổ bộ Việt Nam. Không những thế, những đôi giày "giá rẻ" từ Trung Quốc tràn vào, là dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa.

Thậm chí, dù lâu năm trên thị trường nhưng Biti's cũng phải "thay áo" sản phẩm, chi hàng trăm tỷ đồng thực hiện các chiến lược nhận diện thương hiệu, thay đổi hình ảnh phù hợp với xu hướng.

Song, hầu như những sản phẩm của Giầy Thượng Đình không có nhiều thay đổi về mẫu mã.

Hình ảnh của những sản phẩm Giầy Thượng Đình trong mắt người tiêu dùng vẫn là những đôi giày thể thao giá rẻ khoảng 100.000 đồng/đôi và được gán mác là "giày bảo hộ lao động". Chính điểm yếu này đã khiến hãng giày "vang bóng một thời" phải hụt hơi trong cuộc đua giành giật thị phần.

Sức hấp dẫn của Giầy Thượng Đình đến từ “đất vàng” trung tâm Thủ đô

Kết quả kinh doanh không đủ hấp dẫn để cổ phiếu GTD tăng vọt đến thế. Như đã nói ở trên, nhiều khả năng việc thoái vốn nhà nước, song song đó là việc hé lộ chủ nhân mới sắp tới của Giầy Thượng Đình là thứ khuấy động thị trường chứng khoán trong thời gian vừa rồi.

Bởi, Giầy Thượng Đình đang nắm nhiều “khu đất vàng” tại Hà Nội và Hà Nam. Với nguồn cung khan hiếm cộng với chính sách ngày càng chặt chẽ của Nhà nước, những mảnh đất lớn ở trung tâm Hà Nội có pháp lý sạch sẽ như của Giầy Thượng Đình sẽ là “hàng ngon” mà nhiều tay "săn" muốn nắm giữ.

Thứ nhất là khu đất số 277 Nguyễn Trãi, TP Hà Nội. Khu đất này đang được đặt nhà máy của Giầy Thượng Đình, có diện tích rộng hơn 3,6 ha với mặt tiền chính nằm trục đường Nguyễn Trãi của Thủ đô. Nhà máy chỉ cách khoảng 100 m nhà ga Vành Đai 3 của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Khu đất đang được đặt nhà máy của Giầy Thượng Đình, có diện tích rộng hơn 3,6 ha với mặt tiền chính nằm trục đường Nguyễn Trãi của Thủ đô. Ảnh: Vietnambiz.

Vừa qua, HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục dự án thực hiện thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình. Theo đó, khu đất này sẽ được chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình.

Dự án sẽ do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư, vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án bao gồm việc di dời nhà máy và thi công được định hướng hoàn thành năm 2030.

Bên cạnh đó, công ty còn có khu đất 17.587 m2 tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn, Hà Nam; khu đất 18.403 m2 tại KCN Đồng Văn, xã Duy Minh, Hà Nam, thời hạn thuê đến 2054…; cùng các khu đất thuê tại phố trung tâm Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa cũ và Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũ.

Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, Giầy Thượng Đình còn một nhà máy sản xuất Giày da Xuất khẩu tại KCN Đồng Văn – Hà Nam.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2024, tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất mà Giầy Thượng Đình đã phải nộp trong năm ngoái là hơn 9,6 tỷ đồng.

Tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất mà Giầy Thượng Đình đã phải nộp năm 2024. Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024.

Để thấy rõ hơn, con số này gần bằng lợi nhuận gộp (doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán) của công ty đạt được trong năm vừa rồi là 10,2 tỷ đồng. Tức là tiền thuê đất, thuế nhà đất đã gần như triệt tiêu thành quả kinh doanh của Giầy Thượng Đình.