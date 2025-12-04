Cổ phiếu liên tục tăng kịch trần, Giầy Thượng Đình nói gì?

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu GTD tăng giá là diễn biến khách quan theo quan hệ cung cầu của thị trường. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu.

CTCP Giầy Thượng Đình (Mã: GTD) vừa gửi văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc cổ phiếu GTD tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/11 đến ngày 2/12.

Công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

"Việc cổ phiếu GTD tăng giá là diễn biến khách quan theo quan hệ cung – cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu”, Giầy Thượng Đình nhấn mạnh.

Trước đó, công ty từng gửi văn bản giải trình với nội dung tương tự khi cổ phiếu GTD tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/11 đến ngày 25/11.

Chốt phiên hôm nay (4/12), cổ phiếu GTD ghi nhận chuỗi 12 phiên tăng trần, đạt mức 59.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 400% so với phiên giao dịch ngày 18/11.

Diễn biến cổ phiếu Giầy Thượng Đình. (Nguồn: Trading View).

Đà leo dốc của cổ phiếu này diễn ra giữa thông tin UBND TP Hà Nội có ý định thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình.

Theo kế hoạch, ngày 16/12 tới đây, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ hơn 6,3 triệu cổ phiếu GTD đang nắm giữ, tương đương gần 68,67% vốn cổ phần tại Giầy Thượng Đình.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cp, cao hơn thị giá của cổ phiếu GTD trên thị trường chứng khoán khoảng 50% ở thời điểm ra thông báo.

Như vậy nếu thành công đấu giá toàn bộ lô cổ phần, Nhà nước có thể thu về ít nhất gần 131 tỷ đồng. Và cũng đồng nghĩa, nhà đầu tư thành công mua lại số cổ phần thoái vốn trên, sẽ nắm quyền chi phối doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Giầy “quốc dân” một thời này.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tại ngày 31/12, ngoài UBND TP Hà Nội là cổ đông lớn nhất nắm giữ 68,67% vốn của Giầy Thượng Đình, còn có CTCP Đầu tư Thương mại Thái Bình, nắm giữ 930.000 cổ phiếu GTD, tương đương 10%; ông Nguyễn Văn Nam nắm 11,08% vốn.

Tuy nhiên đến tháng 8 và 9 vừa qua, Giầy Thượng Đình cho biết CTCP Đầu tư thương mại Thái Bình và ông Nam đã thoái hết số cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty.

Cùng lúc đó, một nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Hoàng Yến đã báo cáo về giao dịch mua cổ phần với số lượng đúng bằng cổ phần của CTCP Đầu tư thương mại Thái Bình và ông Nam đã thoái. Với hành động này, bà Yến đã lập tức nắm giữ 1,96 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 21,08% vốn của Giầy Thượng Đình.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, doanh thu Giầy Thượng Đình đạt gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, năm 2023 công ty báo lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Kinh doanh bết bát khiến mức lỗ luỹ kế của công ty vượt 67 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.