62 startup gọi vốn, nhiều thỏa thuận hàng chục triệu USD tại DAVAS 2026

DAVAS 2026 quy tụ 62 startup tham gia gọi vốn, đồng thời ghi nhận nhiều biên bản hợp tác và thỏa thuận đầu tư trị giá hàng chục triệu USD, cho thấy sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng với các quỹ trong và ngoài nước.

62 dự án gọi vốn, thu hút hơn 5 tỷ USD vốn cam kết

Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng vừa cho biết với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, DAVAS 2026 diễn ra từ ngày 25-27/5/2026 đã khẳng định vị thế là diễn đàn kết nối đầu tư và sức lan tỏa quốc tế.

Sự kiện thu hút hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines… với tổng quy mô vốn lên đến hơn 5 tỷ USD; hơn 120 chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước đến từ Singapore, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Dubai, Kazakhstan, Đài Loan,… cùng hơn 70 đơn vị đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp.

DAVAS 2026 đã quy tụ 62 startup đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine, thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech, AI,… trình bày ý tưởng trước hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư thiên thần có tổng tài sản quản lý hơn 5 tỷ USD.

Đặc biệt, nhiều dự án đã nhận được cam kết đầu tư ngay tại sự kiện. Các quỹ quốc tế như Quest Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, GenAI Fund, MEXC Ventures, Lotte Ventures Vietnam… đã ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác. Một số thỏa thuận đạt giá trị hàng chục triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sâu như AI, blockchain, fintech, Web3 và kinh tế xanh.

Bước đi vững chắc cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Bên cạnh hoạt động pitching gọi vốn, DAVAS 2026 chứng kiến nhiều ký kết chiến lược quan trọng giữa các quỹ đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương.

Cụ thể, Sở KH&CN Đà Nẵng đã trao giấy xác nhận hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Quỹ ThinkZone Ventures. Các bên cũng ký kết hợp tác với GOE Alliance và nền tảng BambuUP nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối đầu tư và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Không những vậy, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng (VIFC) chính thức đi vào hoạt động và Chính phủ ban hành khung pháp lý thử nghiệm tài sản mã hóa đã thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm đối với lĩnh vực tài chính, công nghệ và tài sản mã hoá.

Nhiều phiên thảo luận tập trung vào chính sách sandbox, stablecoin, RWA và Web3, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của dòng vốn công nghệ cao.

Sau 3 ngày diễn ra, DAVAS 2026 đã có hơn 300 cuộc gặp kết nối 1:1 giữa startup và nhà đầu tư. Nhiều quỹ bày tỏ mong muốn thiết lập văn phòng đại diện hoặc quỹ con tại Đà Nẵng để tiếp cận sâu hơn hệ sinh thái khởi nghiệp miền Trung.

DAVAS 2026 khép lại với nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định vị thế của Đà Nẵng trong dòng vốn mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực.

Với những kết quả đạt được, DAVAS 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện thường niên quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế đặc thù và hỗ trợ tối đa cho các quỹ đầu tư, startup công nghệ.

“Kết quả của DAVAS 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của thành phố Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế”, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

​