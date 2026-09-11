Đau đến mức chỉ đi được 10m, người phụ nữ 67 tuổi mổ cột sống qua vết rạch 1cm

Suốt 8 tháng, bà Giang phải chịu những cơn đau từ lưng xuống chân, đi chưa đầy 10m đã phải dừng lại vì tê buốt. Sau ca mổ nội soi với vết rạch khoảng 1cm, bà có thể tự đứng lên và tập đi trở lại.

Ca mổ cho bà Giang. Ảnh: Thu Hiền.

Bà Phạm Thị Giang, 67 tuổi, ở Thanh Hóa, đã chịu đựng những cơn đau lưng kéo dài suốt 8 tháng. Cơn đau từ thắt lưng lan xuống hai bên mông và chân, khiến bà đi lại ngày càng khó khăn. Có lúc, bà chỉ đi được khoảng 10m đã phải dừng lại vì chân tê dại, buốt và run.

Vốn quen với công việc đồng áng, bà Giang chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại khó đứng, khó ngồi đến vậy. Bà đã thử dùng thuốc nam trong thời gian dài nhưng tình trạng không cải thiện.

“Dù quen làm ruộng gian khổ, nhưng cơn đau khiến tôi không đứng vững, ngồi lâu cũng không xong. Quãng đường tôi đi bộ tối đa chỉ khoảng 10m là phải dừng lại vì chân tê dại và buốt run. Cuộc sống gần như bế tắc”, bà Giang kể.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bà bị trượt đốt sống kèm chèn ép thần kinh và chỉ định phẫu thuật. Ca mổ do TS.BS Võ Văn Thanh, Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, thực hiện bằng phương pháp nội soi 1 cổng.

Thay vì phải mở một đường dài ở lưng, bác sĩ chỉ tạo một vết rạch khoảng 1cm để đưa ống nội soi vào vị trí cần phẫu thuật. Qua hình ảnh phóng đại trên màn hình, bác sĩ xử lý phần đĩa đệm bị tổn thương, giải phóng dây thần kinh đang bị chèn ép, sau đó ghép xương và đặt vít để giữ cho các đốt sống ổn định.

Sau mổ, bà Giang cho biết cơn đau buốt chạy xuống hai chân đã giảm rõ rệt. Bà có thể tự đứng lên và bước đi nhẹ nhàng hơn.

“Thật thần kỳ khi chỉ với một vết mổ nhỏ bằng đầu ngón tay mà tôi đã có thể tự đứng lên và bước đi nhẹ nhàng, không còn tê dại như trước”, bà nói.

Bệnh nhân đi lại sau vào ngày mổ. Ảnh: Thu Hiền.

Anh Phan Văn Quân, 34 tuổi, ở Hà Tĩnh, cũng tìm đến bệnh viện trong tình trạng đau lưng và đau chân kéo dài.

Anh Quân từng mổ thoát vị đĩa đệm L4-L5 năm 2019. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu đau lưng. Ba tháng gần đây, cơn đau tăng dần, lan xuống toàn bộ chân trái. Mỗi lần vận động, ho hoặc hắt hơi, anh lại đau nhói.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, cơn đau từ mông trái chạy dọc xuống chân, kèm tê bì, căng cứng cơ và mất ngủ liên tục. Kết quả chụp MRI cho thấy đĩa đệm của anh bị thoát vị, chèn vào dây thần kinh, đồng thời tổn thương ở phần xương phía sau cột sống.

Theo TS.BS Võ Văn Thanh, trước đây những trường hợp cột sống bị trượt và không còn chắc thường phải mổ mở. Bác sĩ phải rạch một đường khá dài ở lưng, tách các cơ lưng để tiếp cận cột sống, sau đó giải phóng dây thần kinh, ghép xương và đặt vít.

Cách mổ này có thể khiến người bệnh mất nhiều máu hơn, đau sau mổ và cần nhiều thời gian để phục hồi do các cơ lưng bị tác động.

Với nội soi 1 cổng, bác sĩ tiếp cận vùng tổn thương qua một đường rạch nhỏ. Ống nội soi có camera ở đầu giúp phóng to hình ảnh, giúp bác sĩ nhìn rõ vùng dây thần kinh bị chèn ép mà không cần tách rộng các cơ xung quanh.

Sau khi lấy phần đĩa đệm gây chèn ép, bác sĩ đưa vật liệu ghép xương vào khoảng trống giữa hai đốt sống, sau đó đặt vít qua da để giữ cột sống chắc chắn.

Theo bệnh viện, nếu sức khỏe ổn định, người bệnh có thể bắt đầu đứng dậy và tập đi sau khoảng 12–24 giờ, xuất viện sau 2–3 ngày. Tuy nhiên, thời gian phục hồi ở mỗi người khác nhau, tùy mức độ bệnh và tình trạng sức khỏe.

Với anh Quân, việc hồi phục diễn ra khá nhanh. Ngày thứ hai sau phẫu thuật, anh đã có thể tập đi, tự vệ sinh cá nhân và đi tiểu, đại tiện bình thường. Cơn đau và tê từ mông xuống chân cũng giảm đáng kể.

“Trước khi mổ tôi rất lo sợ biến chứng. Nhưng sau phẫu thuật, tôi đã có thể tập đi lại, cảm giác bước đi rất nhẹ nhàng, không còn tê bì đau đớn như trước”, anh Quân chia sẻ.

TS.BS Võ Văn Thanh cho biết người bị đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê chân hoặc yếu chân không nên cố chịu đựng trong thời gian dài. Việc tự điều trị bằng thuốc nam, đắp lá không rõ nguồn gốc cũng có thể khiến bệnh tiến triển mà không được phát hiện kịp thời.

Khi xuất hiện tình trạng yếu chân tăng dần, tê vùng quanh hậu môn hoặc rối loạn tiểu tiện, đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay.

Phẫu thuật nội soi 1 cổng là một phương pháp ít xâm lấn đang được áp dụng trong điều trị một số bệnh lý cột sống. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phù hợp với phương pháp này, mà cần dựa vào mức độ tổn thương để lựa chọn cách điều trị phù hợp nhất.