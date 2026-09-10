Bệnh viện E mời Công an Hà Nội phối hợp làm rõ thông tin bệnh nhân ung thư “kẹp tiền vào sổ”

Sau phản ánh về việc người bệnh ung thư tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E “kẹp tiền vào sổ” để được xạ trị nhanh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu bệnh viện khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Bệnh viện E - nơi đang có ý kiến về việc kẹp tiền để được xạ nhanh. Ảnh: Bệnh viện E.

Trước thông tin phản ánh về tình trạng người bệnh điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E phải “kẹp tiền vào sổ” nếu muốn được xạ trị nhanh, ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện E, yêu cầu khẩn trương xác minh nội dung phản ánh.

Cục cũng đồng thời, yêu cầu Bệnh viện E phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu kết quả xác minh cho thấy có sai phạm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông; đồng thời báo cáo về Cục trước ngày 15/9/2026.

"Bệnh viện E không chỉ xử lý vụ việc cụ thể mà còn phải tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, đơn vị trong toàn bệnh viện" - Cục chỉ đạo.

Mục tiêu là sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường để chấn chỉnh kịp thời, đồng thời bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bệnh viện E đình chỉ kíp xạ trị 15 ngày

Theo thông tin VietTimes có được, chiều 10/9, lãnh đạo Bệnh viện E đã họp xem xét vụ việc và thống nhất trước mắt đình chỉ công tác 15 ngày với nhóm điều dưỡng 5 người của Khoa Xạ trị, để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Bệnh viện cũng cử một lãnh đạo Bệnh viện trực tiếp phụ trách Khoa Xạ trị để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh, tránh những việc không đáng có xảy ra như thông tin phản ánh.

Bệnh viện cũng cam kết đảm bảo chuyên môn phục vụ để quyền lợi của bệnh nhân không bị ảnh hưởng, với việc cử nhân viên thay thế và nếu cần sẽ nhờ các thầy thuốc của Bệnh viện K hoặc Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ.

Ngay ngày 11/9, Bệnh viện sẽ họp Hội đồng người bệnh của Khoa Xạ trị để xác minh vụ việc.

Bệnh viện cũng mời PA03 Công an Hà Nội phối hợp điều tra để làm sáng tỏ vụ việc, mức độ và tính chất, đồng thời báo cáo kết quả xử lý với Bộ Y tế.

Kết luận cuối cùng về hành vi vi phạm, cá nhân liên quan và mức độ trách nhiệm ra sao sẽ căn cứ vào kết quả xác minh của bệnh viện và các cơ quan có thẩm quyền. Bệnh viện cam đoan sẽ xử lý đúng người đúng tội nếu có vi phạm.

Được biết, mỗi ngày, Khoa Xạ trị của Bệnh viện E tiếp nhận xạ trị cho khoảng 50-60 bệnh nhân, có ngày tới 80 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân cần xạ khoảng 30 phút. Hiện Bệnh viện E chỉ có 1 máy, nên bệnh nhân phải xếp lượt theo giờ.