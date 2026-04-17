Công nghệ cao khiến phòng mổ cột sống thay đổi chóng mặt

Không còn là xu hướng xa vời, nội soi, robot và định vị đang tái định hình cách mổ cột sống tại Việt Nam, khi các chuyên gia quốc tế trực tiếp chuyển giao kỹ thuật ngay trên bàn mổ.

"Không chỉ là diễn đàn học thuật, hội nghị lần này là nơi các kỹ thuật mới được chuyển giao trực tiếp qua các ca mổ thị phạm, giúp bác sĩ lâm sàng tiếp cận ngay với thực hành thực tế" - PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội nghị, nhấn mạnh như vậy khi nói về điểm khác biệt của Hội nghị Phẫu thuật Cột sống Việt Nam năm nay.

Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo

Đại hội Hội Phẫu thuật Cột sống Việt Nam lần thứ 2 và Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 4 được tổ chức đồng thời với khóa đào tạo phẫu thuật cột sống châu Á – Thái Bình Dương (APSS Course), khai mạc ngày 17/4 và kéo dài đến hết ngày 18/4 tại Hà Nội.

Ngay trong ngày đầu, các chuyên đề chuyên sâu đã tập trung vào hàng loạt kỹ thuật hiện đại như OLIF, XLIF, MIS TLIF, nội soi hai cổng, cùng các chiến lược điều trị biến dạng cột sống phức tạp.

Phần mổ thị phạm trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho phép đại biểu theo dõi các ca phẫu thuật thực tế trong thời gian dài. Đây được xem là mô hình đào tạo hiệu quả, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Song song, chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) cập nhật nhiều kỹ thuật mới như nội soi cột sống, tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học hay điều trị thoái hóa cột sống, góp phần chuẩn hóa năng lực chuyên môn.

Ngày hội nghị khoa học tiếp tục đào sâu các xu hướng công nghệ như phẫu thuật có robot hỗ trợ, hệ thống định vị (navigation), O-arm… Những công nghệ này đang góp phần nâng cao độ chính xác, giảm biến chứng và cải thiện kết quả điều trị.

Nhiều báo cáo tập trung phân tích biến chứng trong phẫu thuật ít xâm lấn, đồng thời đề xuất các chiến lược phòng tránh và tối ưu hóa chỉ định. Nội soi cột sống – từ một kỹ thuật mới – đang dần mở rộng phạm vi ứng dụng sang các bệnh lý phức tạp như u cột sống hay dị tật.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị



Hội nghị Phẫu thuật Cột sống Việt Nam kết hợp đào tạo quốc tế APSS 2026 quy tụ hàng trăm chuyên gia, tập trung vào xu hướng ít xâm lấn và nội soi, đánh dấu bước tiến hội nhập mạnh mẽ của chuyên ngành.

Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là “phẫu thuật ít xâm lấn và nội soi cột sống” – xu hướng đang định hình lại thực hành ngoại khoa hiện đại, hướng tới giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Nhấn mạnh vai trò đào tạo thực hành, GS.TS. Chris Chan Yin Wei, Chủ tịch khóa đào tạo APSS, cho biết chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tập trung vào kỹ năng thực hành và kinh nghiệm xử lý ca bệnh thực tế. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng giúp phẫu thuật viên nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ chuyên môn trong khu vực.

Ở góc độ trong nước, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Cột sống Việt Nam, nhận định hội nghị là bước đi quan trọng trong chiến lược hội nhập, giúp chuyên ngành trong nước tiếp cận nhanh hơn với các kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực ít xâm lấn và nội soi.

Trao đổi với VietTimes bên lề hội nghị, PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Tổng thư ký Hội Phẫu thuật Cột sống Việt Nam, nhấn mạnh giá trị lớn nhất của hội nghị không chỉ nằm ở quy mô mà ở những bước tiến khoa học rất cụ thể, đặc biệt là sự chuyển dịch rõ rệt sang các kỹ thuật ít xâm lấn thế hệ mới.

​Trọng tâm là nội soi cột sống với hai hướng phát triển song song: hoàn thiện kỹ thuật nội soi một cổng vốn đã triển khai ổn định tại Việt Nam, và cập nhật nhanh nội soi hai cổng – phương pháp cho phép mở rộng trường mổ, tăng khả năng thao tác và xử lý các tổn thương phức tạp hơn mà vẫn hạn chế tối đa xâm lấn.

Mổ thị phạm tại Bệnh viện Việt Đức

Các báo cáo không dừng ở lý thuyết mà đi sâu vào chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, từ chỉ định, cách tiếp cận, kiểm soát biến chứng đến tối ưu hóa kết quả sau mổ. Các chuyên gia quốc tế cũng mang đến những cập nhật mới nhất về xu hướng toàn cầu như cá thể hóa điều trị, lựa chọn chiến lược can thiệp dựa trên cơ chế bệnh sinh thay vì chỉ dựa vào hình ảnh, và ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật.

Một điểm nhấn quan trọng khác là đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Việc hội tụ các chuyên gia hàng đầu từ châu Á, châu Âu và Mỹ không chỉ giúp tiếp nhận công nghệ mà còn thúc đẩy chuẩn hóa năng lực phẫu thuật viên – yếu tố then chốt để các kỹ thuật cao như nội soi hai cổng có thể triển khai an toàn, đồng đều và bền vững tại Việt Nam.

Từ góc nhìn hệ thống, hội nghị cho thấy phẫu thuật cột sống đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu: ít xâm lấn hơn, chính xác hơn và chuẩn hóa hơn. Đây là nền tảng để trong thời gian tới, phẫu thuật nội soi cột sống không chỉ mở rộng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.