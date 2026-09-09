Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng khám tư, cảnh báo “vẽ bệnh, moi tiền”

Sau vụ khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ ở Hải Phòng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiểm tra đột xuất, toàn diện cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có “vẽ bệnh, moi tiền”.

Chiều 9/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập, trong bối cảnh vẫn còn tình trạng cơ sở y tế tư nhân vi phạm quy định, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản người bệnh.

Phòng khám Phượng đỏ. Ảnh: Bộ Công an.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn.

Đặc biệt, các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân phải được lưu ý trong quá trình kiểm tra.

Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở điều kiện hoạt động mà phải làm rõ việc tuân thủ phạm vi chuyên môn, chỉ định cận lâm sàng và các hoạt động khám, chữa bệnh có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe, tài sản của người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo kiên quyết xử lý những cơ sở, cá nhân vi phạm; trong đó có hành vi hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Các trường hợp vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định. “Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, Sở Y tế phải khẩn trương lập hồ sơ chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý” - ông Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Vụ việc tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ, Hồng Bàng, Hải Phòng được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nêu như một ví dụ điển hình.

19 bị can bị khởi tố về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại phòng khám này để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế.

Theo điều tra, khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh (chủ yếu là các bệnh về nam khoa, phụ khoa) liên hệ đến phòng khám Phượng Đỏ qua website của phòng khám, các nhân viên sẽ tư vấn người bệnh đến phòng khám để khám bệnh, xét nghiệm và thực hiện “thủ thuật” y tế.

Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của bản thân để cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền làm các gói “thủ thuật cao cấp” có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn.