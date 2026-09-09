Ba mẹ con uống nước màu xanh, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ba mẹ con cùng uống một loại nước màu xanh, hai người tử vong, một người nguy kịch. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 9/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Đường Hồng.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm nhận được, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê - nơi cháu bé sống sót đang được cứu chữa. Ảnh BVĐK Bắc Mê.

Các trường hợp này được nghi ngờ có liên quan đến việc cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật. Đáng chú ý, 2 trong số 3 bệnh nhân đã tử vong.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Tuyên Quang chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân đang được cấp cứu.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, lấy mẫu thực phẩm hoặc nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc để xác định tác nhân.

Cảnh báo nguy cơ từ nguyên liệu tự nhiên

Trước nguy cơ vụ việc có thể liên quan đến nguyên liệu thực vật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là cách nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc.

Cục khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không tự ý sử dụng hoặc chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Đây là cảnh báo đáng lưu ý bởi nhiều loại thực vật trong tự nhiên có thể chứa độc chất, trong khi việc nhận biết bằng kinh nghiệm dân gian không phải lúc nào cũng chính xác. Việc sử dụng sai nguyên liệu, nhầm loài hoặc chế biến không đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu việc truyền thông phải được thực hiện bằng nhiều phương tiện, hình thức khác nhau và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với người dân địa phương.

Yêu cầu sớm công khai nguyên nhân vụ việc

Sở Y tế Tuyên Quang được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hàng ngày và chủ động truyền thông về vụ nghi ngộ độc.

Đặc biệt, địa phương cần sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng, đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện nguyên nhân cụ thể khiến 3 người rơi vào tình trạng đặc biệt nguy kịch, trong đó 2 người tử vong, chưa được xác định. Việc xác định chính xác loại nguyên liệu thực vật, độc chất và nguồn gây ngộ độc sẽ là cơ sở để đưa ra cảnh báo cho người dân, tránh xảy ra thêm các trường hợp tương tự.

Trước đó, ngày 6/9, tại thôn Nặm Ắn, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ việc khiến hai mẹ con tử vong, một bé gái khác phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy kịch sau khi cả ba cùng uống một loại nước do người mẹ nấu.

Theo lời khai của nạn nhân sống sót, nước có màu xanh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bình nước chứa chất lỏng màu vàng, bên trong có lá cây tươi màu xanh cùng một số vật dụng khác. Các mẫu vật đã được niêm phong để giám định.