Tưởng béo bụng do tuổi tác, người phụ nữ bất ngờ khi có khối u xơ tử cung 6 kg

Cho rằng vòng bụng lớn là hệ quả của tuổi tác và tiền mãn kinh, bà Lý không đi khám. Khi đến bệnh viện, bà mới biết nguyên nhân là một khối u xơ tử cung nặng khoảng 6kg.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vừa mổ lấy khối u xơ tử cung nặng khoảng 6 kg cho bà Nguyễn Thị Lý (51 tuổi, ở Hà Nội). Điều khiến người bệnh bất ngờ là trong thời gian dài, bà chỉ nghĩ vòng bụng lớn lên do tăng cân ở tuổi trung niên.

Không nghĩ trong bụng có khối u

Bà Lý cho biết thời gian gần đây nhận thấy bụng ngày càng to. Tuy nhiên, vì đang ở tuổi tiền mãn kinh, bà cho rằng đây là thay đổi bình thường của cơ thể và không nghĩ đến khả năng có bệnh lý phụ khoa.

“Tôi thấy bụng ngày càng to nhưng cứ nghĩ là do mình béo lên, vì tuổi này tăng cân cũng bình thường. Tôi không nghĩ trong bụng mình lại có một khối u lớn như vậy”, bà Lý chia sẻ.

Bệnh nhân vẫn nghĩ mình béo bụng khi thấy bụng to dần. Ảnh: Vân Anh

Chỉ khi vòng bụng lớn bất thường, bà mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra và được xác định có khối u xơ tử cung kích thước lớn.

Theo ThS.BS Hoàng Sơn Tùng, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, u xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và phần lớn là tổn thương lành tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kích thước và vị trí, khối u có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Trường hợp của bà Lý đáng chú ý ở chỗ sự gia tăng vòng bụng diễn ra trong bối cảnh phụ nữ bước vào tuổi trung niên thường có nhiều thay đổi về cân nặng và nội tiết. Vì vậy, những biểu hiện bất thường có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc được giải thích đơn giản là “béo lên do tuổi tác”.

Những biểu hiện khi bị u xơ tử cung

Theo bác sĩ Tùng, u xơ tử cung có nhiều triệu chứng khác nhau. Người bệnh có thể đau hoặc tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, cường kinh, thiếu máu. Với những khối u lớn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng do khối u chèn ép lên các cơ quan lân cận như bàng quang và đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có triệu chứng rõ ràng. Đáng lưu ý, mức độ biểu hiện không phải lúc nào cũng tương xứng với kích thước khối u.

Ở phụ nữ trung niên, cảm giác bụng nặng, tức hoặc vòng bụng tăng có thể bị nhầm với tăng cân, đầy bụng hay những thay đổi thông thường của giai đoạn tiền mãn kinh. Việc tự lý giải các dấu hiệu này bằng tuổi tác có thể khiến người bệnh trì hoãn thăm khám.

“Ở phụ nữ tuổi trung niên, đặc biệt giai đoạn tiền mãn kinh, khi nhận thấy vòng bụng tăng bất thường hoặc có cảm giác nặng bụng, tức bụng, chị em không nên chỉ nghĩ đơn giản là do tăng cân. Cần được thăm khám phụ khoa và siêu âm để xác định nguyên nhân”, ThS.BS Hoàng Sơn Tùng cho biết.

U xơ tử cung có thể được phát hiện thông qua thăm khám phụ khoa và siêu âm. Khi phát hiện khối u, bác sĩ sẽ căn cứ vào kích thước, vị trí, triệu chứng, tuổi và tình trạng sức khỏe của người bệnh để lựa chọn phương pháp xử trí.

Không phải tất cả trường hợp u xơ tử cung đều cần phẫu thuật. Nhưng với những khối u lớn hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ để có hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Vân Anh

Đừng vội cho rằng bụng to là vì tăng cân

Từ trường hợp của bà Lý, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt trên 40 tuổi, nên chủ động theo dõi sức khỏe phụ khoa và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể.

Nếu vòng bụng tăng nhanh không rõ nguyên nhân, xuất hiện cảm giác nặng hoặc tức bụng kéo dài, đau vùng chậu, kinh nguyệt thay đổi, rong kinh, cường kinh hoặc có bất thường khi tiểu tiện, đại tiện, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

“Phụ nữ không nên đợi đến khi có triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám. Đặc biệt với phụ nữ trên 40 tuổi, việc khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm u xơ tử cung và nhiều bệnh lý phụ khoa khác, từ đó bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp theo dõi hoặc điều trị phù hợp”, ThS.BS Hoàng Sơn Tùng nhấn mạnh.

Với bà Lý, lần thăm khám này là lời cảnh báo về tâm lý chủ quan trước những thay đổi của cơ thể.

“Bây giờ tôi mới thấy mình chủ quan. Nếu thấy cơ thể có gì thay đổi thì nên đi kiểm tra sớm, chứ đừng nghĩ đơn giản là do tuổi tác hay tăng cân”, bà nói.