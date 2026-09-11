VNVC và Sanofi tuyên bố chung sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam

Ngày 10/9, tại Paris, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã báo cáo tiến độ triển khai tích cực hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đồng thời trao Tuyên bố chung chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: VNVC.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC), vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vắc xin thế hệ mới này.

Hiện dự án được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vắc xin. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vắc xin mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu hàng ngàn tỷ đồng và có thể sản xuất hàng ngàn triệu liều vắc xin mỗi năm khi đi vào hoạt động. Ảnh: VNVC.

Ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vắc xin chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước. Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vắc xin của Sanofi “Made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu.

Ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc xin, Tập đoàn Sanofi, cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế.

“Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam”, ông Stephen Alix nói.

VNVC hiện có gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại khắp cả nước, đầu tư lớn cho hệ thống bảo quản, vận chuyển vắc xin và quản lý chất lượng vận hành đồng bộ. Ảnh: Mộc Thảo.

Ba loại vắc xin được ưu tiên sản xuất gồm vắc xin 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vắc xin cúm mùa và vắc xin não mô cầu. Đây là những loại vắc xin thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Các vắc xin thế hệ mới này cũng được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp vắc xin, dược phẩm hiện đại của Việt Nam, tăng khả năng chủ động trước nhu cầu phát triển đột phá của ngành y tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học toàn cầu.

Hợp tác nội địa hóa sản xuất vắc xin giữa Sanofi và VNVC được thúc đẩy qua nhiều dấu mốc quan trọng. Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 có sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: VNVC.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m², công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều vắc xin mỗi năm. Nhà máy được đầu tư hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP, FDA-cGMP, phát triển năng lực nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ, sản xuất và kiểm định vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

VNVC đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) để đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất vắc xin công suất lớn, ứng dụng tự động hóa và công nghệ vô trùng tiên tiến.

Cùng với Sanofi, VNVC cũng đã mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn, tổ chức và viện nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm và công nghệ sinh học. Các chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và từng bước xây dựng năng lực đối với các công nghệ vắc xin, sinh phẩm mới.