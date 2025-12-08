Tổng thống Talon tuyên bố đập tan nhóm binh sĩ đảo chính, Nigeria điều chiến đấu cơ hỗ trợ

Tổng thống Patrice Talon tuyên bố dập tắt âm mưu đảo chính tại Benin sau loạt tiếng súng rung chuyển Cotonou. 14 người bị bắt, Nigeria điều chiến đấu cơ và bộ binh hỗ trợ.

Tổng thống Benin Patrice Talon cuối ngày 7/12 cho biết chính phủ và lực lượng vũ trang của quốc gia Tây Phi này đã phá tan một âm mưu đảo chính do một nhóm binh sĩ tiến hành, đồng thời cam kết trừng phạt họ.

Tuyên bố của ông Talon vào tối Chủ nhật được đưa ra khoảng 12 giờ sau khi tiếng súng đầu tiên vang lên tại nhiều khu vực ở Cotonou, thành phố lớn nhất và trung tâm thương mại của đất nước, và các binh sĩ đã lên truyền hình nhà nước để nói rằng họ đã phế truất ông Talon.

Lực lượng trung thành với ông Talon “đứng vững, giành lại vị trí của chúng ta và quét sạch những ổ kháng cự cuối cùng của nhóm binh sĩ nổi loạn”, ông Talon nói trong bài phát biểu trên truyền hình của mình.

“Sự tận tâm và huy động này đã giúp chúng ta đánh bại những kẻ phiêu lưu này và ngăn chặn điều tồi tệ nhất đối với đất nước… Sự phản bội này sẽ không thoát khỏi trừng phạt”, ông nói.

Ông Talon cho biết ông nghĩ đến các nạn nhân của âm mưu đảo chính cũng như một số người đang bị nhóm binh sĩ chạy trốn bắt giữ, nhưng không cung cấp chi tiết.

Bất ổn là mối đe dọa mới nhất đối với chế độ dân chủ trong khu vực, nơi mà quân đội trong những năm gần đây đã nắm quyền tại các quốc gia láng giềng của Benin như Niger và Burkina Faso, cũng như Mali, Guinea và chỉ tháng trước là Guinea-Bissau.

Nhưng đây là diễn biến bất ngờ tại Benin, nơi cuộc đảo chính thành công gần nhất diễn ra vào năm 1972.

Người phát ngôn chính phủ, Wilfried Leandre Houngbedji, cho biết 14 người đã bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính tính đến chiều Chủ nhật theo giờ địa phương, nhưng không cung cấp chi tiết.

Theo yêu cầu của chính phủ của ông Talon, Nigeria đã điều chiến đấu cơ không quân tiếp quản không phận Benin nhằm hỗ trợ đánh bật nhóm đảo chính khỏi đài truyền hình nhà nước và một trại quân đội, theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Nigeria Bola Tinubu.

Nigeria cũng đã triển khai bộ binh, tuyên bố cho biết.

Khối khu vực Tây Phi ECOWAS và Liên minh châu Phi đã lên án âm mưu đảo chính.

Trong tuyên bố tiếp theo, ECOWAS cho biết họ đã ra lệnh triển khai ngay lực lượng dự bị của mình tới Benin, bao gồm binh sĩ từ Nigeria, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Ghana.

Tiếng súng nổ làm tại thành phố lớn nhất Benin

Ít nhất 8 binh sĩ, một số mang vũ khí, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước vào sáng Chủ nhật để thông báo rằng một ủy ban quân sự do Đại tá Tigri Pascal đứng đầu đang giải tán các thể chế quốc gia, đình chỉ Hiến pháp và đóng cửa biên giới đường không, đường bộ và đường biển.

“Quân đội long trọng cam kết trao cho người dân Benin hy vọng về một kỷ nguyên thực sự mới, nơi tình huynh đệ, công lý và lao động chiếm ưu thế”, tuyên bố của các binh sĩ cho biết.

Các binh sĩ đề cập đến tình hình an ninh xấu đi ở miền Bắc Benin “cùng với sự phớt lờ và bỏ rơi những đồng đội đã ngã xuống của chúng ta”.

Ông Talon được ghi nhận đã hồi sinh nền kinh tế kể từ khi nhậm chức năm 2016, nhưng đất nước cũng chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của phần tử thánh chiến – những kẻ đã gây ra tình trạng tàn phá ở Mali và Burkina Faso.

Bộ trưởng Ngoại giao Olushegun Adjadi Bakari nói với Reuters rằng các binh sĩ chỉ kiểm soát được đài truyền hình nhà nước trong thời gian ngắn.

Tiếng súng nổ có thể được nghe thấy vào sáng Chủ nhật ở một số khu vực của Cotonou khi người dân đang trên đường đến nhà thờ.

Đại sứ quán Pháp cho biết có báo cáo về tiếng súng gần dinh thự của ông Talon ở Cotonou và kêu gọi công dân ở yên trong nhà.

Đến đầu giờ chiều, cảnh sát được triển khai tại các giao lộ lớn ở trung tâm thành phố.

Narcisse, một người bán đồ nội thất ở Cotonou, chỉ cho biết tên để đảm bảo an toàn, nói rằng anh nghe tiếng súng vào lúc 8 giờ sáng (14h00 chiều 7/12 theo giờ VN) và ngay sau đó thấy cảnh sát chạy vút qua.

“Tôi hoảng sợ và kéo ghế sofa vào trong rồi đóng cửa. Bây giờ tình hình có vẻ yên hơn nên tôi mới mở lại”, anh nói.

Nhiều tiếng súng và tiếng nổ lại được nghe thấy ở Cotonou vào đầu giờ tối Chủ nhật, các nhân chứng cho biết, nhưng âm thanh đã dừng trước khi bài phát biểu của ông Talon được phát sóng.

Theo Reuters