Được so sánh với Einstein, IQ 145, tiến sĩ vật lý lượng tử 15 tuổi muốn nghiên cứu về trường sinh

15 tuổi Laurent Simons, cậu bé người Bỉ đã trở thành tiến sĩ vật lý lượng tử. Cuộc đời cậu đang diễn ra với tốc độ nhanh gấp ba lần, với mục tiêu đạt được "bất tử". Đằng sau câu chuyện của thiên tài này là nhiều điều đáng suy ngẫm về giáo dục.

15 tuổi đã thành tiến sĩ vật lý lượng tử

Khi các bạn cùng lứa còn đang vò đầu bứt tai với các bài trong đề thi Toán, thì Laurent Alexander Hans Simons đã lấy bằng tiến sĩ vật lý lượng tử khi 15 tuổi, trở thành tiến sĩ trẻ nhất trong ngành. Truyền thông Bỉ đã đặt cho cậu biệt danh "Einstein nhỏ", điều này hoàn toàn hợp lý.

Cuộc đời Laurent Simons thực sự đang được "lách luật" với tốc độ nhanh gấp ba lần cuộc sống. Trong khi những người khác tuân theo quy trình thông thường "mẫu giáo → tiểu học → trung học", thì cậu 4 tuổi đã vào tiểu học, 8 tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông, 12 tuổi đã có bằng thạc sĩ vật lý lượng tử trong tay.

Sinh ngày 26/12/2009, có chỉ số IQ 145, Laurent Simons nằm trong số 0,1% người thông minh nhất nhân loại – một cá nhân thực sự xuất chúng. Cậu sở hữu trí nhớ siêu phàm; những công thức phức tạp đối với cậu đơn giản như việc quyết định "hôm nay ăn gì".

Laurent lấy bằng kỹ sư năm lên 9 tuổi. Ảnh: Getty.

Thành tựu đáng chú ý nhất của Laurent Simons là năng lực học tập. Khóa học vật lý bậc đại học tại Đại học Antwerp, thường mất 3 năm, cậu đã hoàn thành chỉ trong 1 năm. Bằng thạc sĩ của Laurent tại Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan) thậm chí còn ấn tượng hơn, hoàn thành trong chưa đầy một năm rưỡi với thành tích xuất sắc.

Tiến sĩ vật lý lượng tử nhưng mục tiêu lại là… “bất tử”

Tuy nhiên, "Vua thi cử" này không khao khát danh vọng học thuật; mục tiêu của cậu là "sự bất tử". Mất ông bà năm 11 tuổi, Laurent lập tức đặt ra mục tiêu: kéo dài tuổi thọ con người, thậm chí tìm ra con đường dẫn đến “trường sinh bất tử”.

Năm 12 tuổi, Laurent đã có bằng tiến sỹ vật lý lượng tử. Ảnh: Toutiao.

Laurent nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 15 tại Đại học Antwerp vào đầu tháng 12/2025; tên luận án tiến sĩ của cậu là "Bose-polaron trong chất siêu lỏng và chất siêu rắn".

Vì vậy, ngay sau khi lấy bằng tiến sĩ, Laurent Simons trở về Munich cùng cha để bắt đầu chương trình tiến sĩ thứ hai về khoa học y tế, tập trung vào trí tuệ nhân tạo với ý định áp dụng kiến ​​thức vật lý lượng tử của mình vào việc chế tạo các khí quan thay thế các bộ phận cơ thể. Điều này đã mở rộng tầm nhìn của cậu một cách đáng kể, chuyển trọng tâm từ việc nghiên cứu những bí ẩn của vũ trụ sang nghiên cứu "làm thế nào để giữ cho bà mình khỏe mạnh" - một nỗ lực đầy thách thức, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhân văn, cảm động.

Nhưng ngay cả cuộc đời của một thiên tài cũng không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Lời nói của người cha - ông Alexander Simons - đã nói lên sự thật một cách ngắn gọn: "Có hai Laurent, một là nhà khoa học, một là cậu bé". Đây là một sự thật, ngay cả tiến sĩ xuất sắc nhất, về bản chất vẫn là một đứa trẻ.

Thiên tài có chỉ số IQ 145 đặc biệt say mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: Toutiao.

Các công ty công nghệ lớn ở Mỹ và Trung Quốc đều “đánh hơi” thấy tiềm năng của “thiên tài” nên tìm đến chiêu mộ, nhưng cha mẹ cậu đã từ chối tất cả. Lý do của họ rất đơn giản: con trai họ cần một tuổi thơ.

Cuộc sống thường nhật của Laurent, ngoài việc tính toán công thức, còn bao gồm chơi điện tử, đi nghỉ mát với gia đình và làm tất cả những việc mà những thiếu niên bình thường vẫn làm.

Người trẻ nhất có bằng tiến sĩ đang nắm giữ kỷ lục là nhà khoa học người Đức Karl Witte vào năm 1814, đã nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 13. Sau đó là Carson Huey-Yue, một nhà vật lý người Mỹ gốc Hoa, người có thể đọc sách từ năm 2 tuổi và giải toán tiền giải tích khi 5 tuổi, có bằng tiến sĩ khi 21 tuổi.

Laurent đã vượt qua Carson khi lấy bằng tiến sĩ khi mới qua tuổi 15. Điều đó cho thấy rằng trong thế giới của những thiên tài, luôn luôn là "thế hệ sau đẩy thế hệ trước sang một bên, thế hệ trước bị bỏ lại phía sau".

Laurent Simons với cha và mẹ. Ảnh: Toutiao.

Laurent sẽ theo học ngành y, hoàn toàn khác với vật lý. Vật lý dựa trên công thức và logic, trong khi y học đòi hỏi phải tiếp xúc với bệnh nhân và tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Những điều này không thể học nhanh chóng bằng "trí nhớ siêu phàm".

Theo Toutiao