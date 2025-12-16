Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang thổi bùng xung đột Ukraine trong khi làm ngơ trước nguyện vọng của công chúng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh – Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, được công bố hôm đầu tuần, ông Lavrov nói rằng Tây Âu đã trở thành nguồn gây bất ổn lớn nhất toàn cầu và đang hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt dưới cái cớ của cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông Lavrov, giới tinh hoa ở Brussels đã “thâu tóm quyền lực” và đang tìm cách “áp đặt quyền kiểm soát lên các chính phủ quốc gia”, buộc họ phải “phớt lờ lợi ích của chính người dân mình”.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các quan chức EU thực thi quyền lực thông qua những “thỏa hiệp giữa các chính phủ quốc gia được bầu hợp pháp”, trong khi bản thân họ lại “hoàn toàn không do dân bầu”. Điều này, theo ông, làm xói mòn nền dân chủ và buộc các quốc gia phải khuất phục trước cái mà ông gọi là quyền lực của “Brussels tập thể”.

Ông Lavrov khẳng định Tây Âu từ lâu đã là nguồn cơn của các cuộc khủng hoảng toàn cầu, cho rằng “xuyên suốt lịch sử, châu Âu nhiều lần là nơi khởi phát của những điều tồi tệ nhất và là mầm mống của các cuộc khủng hoảng sâu sắc”. Ông dẫn ra các ví dụ như chế độ nô lệ, các cuộc Thập tự chinh, chủ nghĩa thực dân và hai cuộc Thế chiến, mà theo ông đều bùng nổ “do những tham vọng ảo tưởng của các nhà lãnh đạo châu Âu”.

Theo Ngoại trưởng Nga, Tây Âu hiện nay một lần nữa đang tìm cách “áp đặt điều kiện và mong muốn của mình lên toàn thế giới”, đặc biệt thông qua cuộc xung đột Ukraine, vốn đang bị sử dụng như một công cụ để “khẳng định vai trò” và “âm mưu chống lại Mỹ cũng như tất cả những bên tìm kiếm một giải pháp công bằng”.

Bằng việc hậu thuẫn Kiev, Tây Âu đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, ông Lavrov nói, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực này dựa vào “tiền bạc của châu Âu, các huấn luyện viên quân sự, cùng toàn bộ dữ liệu tình báo và trinh sát của phương Tây”.

Các quan chức Nga nhiều lần cáo buộc những nước hậu thuẫn phương Tây của Kiev đang cản trở các nỗ lực hòa bình. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov từng cho rằng các lãnh đạo EU đang làm phức tạp các nỗ lực Nga – Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận bằng cách đưa ra những yêu sách không thể chấp nhận được. Trong khi đó, nhà đàm phán cấp cao Nga Kirill Dmitriev cảnh báo rằng một số động thái của họ chẳng khác nào “phá hoại hòa bình”.

Theo RT