Ca sĩ Vũ Hà khai về việc đánh bạc tại King Club

Tại tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) khai về lần đánh bạc tại King Club và bị thua gần 200 USD.

Chiều 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo đánh bạc trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, ở TP.HCM) thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Nam ca sĩ khai được một người bạn là Việt kiều mở thẻ thành viên tại King Club, nhưng không nhớ chính xác thời điểm. Sau đó khoảng 1 tháng, bị cáo vào câu lạc bộ để đánh bạc.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên.

Ở lần chơi duy nhất, bị cáo mang theo khoảng 5–10 triệu đồng từ thu nhập cá nhân. Trong vòng 2–3 tiếng chơi Slot và Roulette, ông thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay, bị cáo đã nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng xác định ca sĩ Vũ Hà mở thẻ vào ngày 15/4/2022 và tham gia đánh bạc vào ngày 18/5/2024, với tổng số tiền sử dụng là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

“Sáng đi học, tối đánh bài”

Trong vụ án này, riêng tại tỉnh Phú Thọ (cũ) có 7 người bị đưa ra xét xử, gồm 6 cựu lãnh đạo và cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương. Nhóm này bị cáo buộc đã tới King Club để đánh bạc với tổng số tiền lên tới hơn 9,5 triệu USD.

Đáng chú ý, bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đã đánh bạc với số tiền hơn 7 triệu USD.

Theo cáo trạng, ông Dũng mở thẻ thành viên từ ngày 6/6/2024 với tên “Mr Michael”, thực hiện 95 lần đánh bạc ttừ 4/2 đến 22/6/2024. Lần chơi nhiều nhất, ông chi tới 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng). Tại phiên tòa, ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt từ ngày đầu với lý do sức khỏe.

6 bị cáo còn lại gồm: Bà Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, cựu Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ và Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó Đại học Hùng Vương.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Vũ Phương.

Theo cáo trạng, bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng Phú Thọ, bị cáo buộc đã tham gia đánh bạc 69 lần trong vòng 4 tháng, với tổng số tiền lên tới 944.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng), là người chơi với số tiền nhiều thứ hai, sau cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Tại tòa, bà Hương khai số tiền trong cáo trạng bao gồm voucher được tặng và tiền hoàn mỗi lần thua. Cứ thua đến 5.000 USD lại được hoàn tiền và King Club có chương trình kích cầu, khách thua càng nhiều thì tiền hoàn càng cao.

Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: “Bị cáo là người Phú Thọ, sống ở TP Việt Trì, lại là người công tác cơ quan Nhà nước, xuống dưới này làm gì mà trong 4 tháng xuống đánh bạc tới 69 lần?”. Bà Hương trả lời rằng những lần xuống Hà Nội là để công tác, thăm bạn bè vào thứ bảy, chủ nhật nên vào King Club để đánh bạc. Nguồn tiền mà bà Hương dùng để đánh bạc là do bản thân tích góp trong nhiều năm.

Còn bị cáo Tạ Quốc Thịnh khai lần đầu đến King Club là khi được cử đi tập huấn hội nghị tại Hà Nội, sau đó mở thẻ thành viên. Năm 2024, ông tiếp tục được cử đi học nâng cao nghiệp vụ trình độ nghiên cứu sinh tại Hà Nội nên có nhiều dịp vào casino để đánh bạc thường xuyên.

Khi chủ tọa chất vấn: “Trường cử đi học không học mà đi đánh bạc à?”, ông Thịnh trả lời: “Sáng đi học, tối đi đánh bài”.

Theo cáo trạng, bị cáo Thịnh đã đánh bạc 53 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, với tổng số tiền hơn 137.000 USD, thua hơn 46.000 USD.

Tại phiên tòa, hầu hết các cựu cán bộ, công chức... trình bày khi đi công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao ở Hà Nội, biết tại tầng 1 khách sạn Pullman có trò chơi điện tử có thưởng nên đến chơi.

7 bị cáo tại tỉnh Phú Thọ cũ khẳng định không được ai rủ, cũng không rủ ai đánh bạc cùng.