Vụ đánh bạc King Club: VSK đề nghị mức án cho các cựu quan chức, ca sĩ

Đại diện VKS đã đưa ra bản luận tội và đề nghị mức án đối với 136 bị cáo tội Đánh bạc và 5 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc trong vụ án King Club.

Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị 4 năm - 4 năm 6 tháng tù

Ngày 4/11, viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 136 người về tội đánh bạc, 5 người tội tổ chức đánh bạc trong vụ án đánh bạc tại King Club (ở tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Theo đại diện VKS, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp nhưng trò chơi điện tử có thưởng với đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm với người Việt Nam.

136 người bị cáo buộc giao dịch đánh bạc có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, biết rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm. Đặc biệt, có nhiều cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD và điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để tăng răn đe.

Từ những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị mức án đối với 141 bị cáo:

Trong, đó, 5 bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc có 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun, VKS đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Hai người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

136 người còn lại bị truy tố tội Đánh bạc. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Huynh, trú Hải Dương (cũ), với tiền đánh bạc 16,3 triệu USD, bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Phong, 53 tuổi, cũng trú Hải Dương, bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.Hưng.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) được VKS đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Ông bị viện kiểm sát cáo buộc đánh bạc 116 lần tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD.

Bà Vũ Thị Tuyết Mai (trú tại Hà Nội, nghề nghiệp kinh doanh) bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bà Mai bị cáo buộc 67 lần đánh bạc tại King Club tổng số tiền hơn 9,7 triệu USD.

Ông Nguyễn Đức Long (kỹ sư xây dựng, Công ty Vigracera) bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Viện kiểm sát cáo buộc ông Long đánh bạc 74 lần tổng số tiền 4,26 triệu USD.

Ông Nguyễn Thanh Bách (kinh doanh tự do, trú tại Hà Nội) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ông Bách đã đánh bạc 95 lần tổng số tiền 3,44 triệu USD. Ông Bách cũng là người thắng hơn 2 tỷ đồng.

Hàng chục bị cáo khác cũng được VKS đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.

Người thua bạc mất tới 34 tỷ đồng

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.570 tỷ đồng) trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.

Trong 136 người chơi chỉ có 24 người thắng bạc, chiếm khoảng 17,6% tổng số người chơi. Nhóm này thu về hơn 5,8 tỷ đồng, chỉ tương đương 0,22% tổng số tiền đã đổ vào sòng bạc.

Trong khi đó, 112 người còn lại đều thua với số tiền từ vài triệu đến hàng chục tỷ đồng. Người thua nhiều nhất mất tới 34 tỷ đồng, còn người thắng nhiều nhất cũng chỉ thu về khoảng 2,2 tỷ đồng.