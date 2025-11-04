Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng thời được thăng quân hàm Đại tướng.

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đồng thời quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm và quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Báo QĐND.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Nghĩa có thời gian dài công tác, kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng quân đội. Ông từng làm Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 và được thăng quân hàm đại úy rồi thiếu tá.

Sau đó, ông là Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7), được thăng quân hàm Trung tá.

Sau khi được thăng quân hàm thượng tá rồi đại tá, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Từ tháng 8/2010 đến 8/2012, ông là thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4, sau đó được thăng quân hàm trung tướng rồi thượng tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 2/2021, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tháng 5/2024.

Tháng 2/2025, khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương, ông giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến nay.