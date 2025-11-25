Mỹ phẩm liên quan Mai Lisa bị thu hồi ồ ạt vì không có hồ sơ an toàn

Hơn 240 sản phẩm của MK Skincare – doanh nghiệp cung cấp nhiều dòng mỹ phẩm cho hệ thống Mai Lisa – bị Cục Quản lý Dược thu hồi do không chứng minh được hồ sơ an toàn (PIF), yêu cầu dừng lưu hành và thu hồi toàn quốc ngay lập tức.

Chiều 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh – chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Đây là động thái nhằm siết chặt quản lý mỹ phẩm, bảo đảm an toàn cho người sử dụng trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm chưa tuân thủ đúng quy định.

Theo quyết định do ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký, 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp trước đây cho MK Skincare chính thức bị thu hồi.

Lý do là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Việc không cung cấp PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của các sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với người tiêu dùng.

Sản phẩm của Mai Lisa

Cùng với việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược tiếp tục đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm thuộc MK Skincare. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật, nhằm ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

MK Skincare được yêu cầu thông báo thu hồi tới tất cả cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận và thu hồi sản phẩm trả về; thực hiện biệt trữ và bảo quản các lô sản phẩm vi phạm cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tiêu hủy. Toàn bộ báo cáo thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Yêu cầu giám sát chặt chẽ tại địa phương

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP.HCM — nơi doanh nghiệp đặt trụ sở — giám sát toàn bộ quá trình thu hồi của công ty. Báo cáo giám sát cũng phải gửi về cơ quan quản lý trung ương trước ngày 15/12/2025.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc mua bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên và trả lại nơi cung ứng. Các địa phương cũng phải tiếp nhận báo cáo từ cơ sở kinh doanh, người sử dụng; phối hợp xử lý các đơn vị vi phạm theo thẩm quyền, và chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự.

Riêng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh được giao giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược.

Trước đó, vào ngày 18/11 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế, các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm của Mai Lisa như Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn.

Theo dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Đến ngày 17/11/2025, chỉ còn 81 số tiếp nhận còn hiệu lực.