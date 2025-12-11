Quốc hội cấm tuyệt đối thuốc lá mới trong Luật Đầu tư, WHO lập tức lên tiếng

Quốc hội đã cấm mọi hình thức đầu tư, kinh doanh liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. WHO cho rằng quyết định kiên định này giúp bảo đảm lệnh cấm được thực thi hiệu quả, loại bỏ kẽ hở và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lập trường mạnh mẽ của Quốc hội

Sáng 11/12, với 425/436 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Luật Đầu tư sửa đổi chính thức được thông qua. Một trong những điểm quan trọng nhất của Luật là quy định cấm toàn bộ hoạt động đầu tư và kinh doanh đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Quy định được thông qua trong bối cảnh Việt Nam kiên định với định hướng loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vì tác hại nặng nề đối với sức khỏe, đặc biệt với trẻ vị thành niên.

Quốc hội bỏ phiếu thông qua Luật đầu tư, trong đó, cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

Chiều nay, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam ra tuyên bố hoan nghênh lập trường mạnh mẽ của Quốc hội. WHO đánh giá cao việc Việt Nam bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục sản phẩm cấm đầu tư, kinh doanh trong Luật Đầu tư sửa đổi.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam hoan nghênh Việt Nam kiên định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

WHO nhắc lại rằng một năm trước, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo xuất sắc khi ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15. Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm này, được coi là bước tiến quan trọng về y tế công cộng trong khu vực và trên thế giới.

Theo WHO, tác hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Việc tiêu thụ nicotin ở độ tuổi này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não bộ, gây rối loạn học tập, lo âu và nhiều hệ quả lâu dài khác. Ngoài ra, các chất độc trong sản phẩm còn làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và bệnh phổi.

WHO nhấn mạnh rằng trong tuần này, Quốc hội Việt Nam đã thống nhất không cho phép bất kỳ hình thức đầu tư hay kinh doanh nào liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, không có ngoại lệ. Điều này bảo đảm tính nhất quán và hiệu quả của các chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Loại bỏ mọi kẽ hở để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá cao quyết định đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào nhóm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Theo bà, đây là yếu tố then chốt để bảo đảm lệnh cấm toàn diện trong Nghị quyết 173 được thực thi hiệu quả.

WHO cảnh báo rằng bất kỳ ngoại lệ hay kẽ hở nào trong Luật Đầu tư cũng có thể làm suy giảm nghiêm trọng tác động của chính sách. Việc cho phép sản xuất để xuất khẩu, hay cho phép thuốc lá nung nóng làm từ thuốc lá nguyên chất, đều có thể mở đường cho sản phẩm quay trở lại thị trường trong nước. Điều đó sẽ khiến công tác thực thi lệnh cấm gặp khó khăn hoặc không khả thi, đồng thời làm giảm hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là sản phẩm gây hại lớn cho sức khỏe. Bà khẳng định quyết định của Quốc hội Việt Nam cho thấy đất nước không đánh đổi sức khỏe của người dân để lấy những lợi ích ngắn hạn về kinh tế.

Việc luật hóa lệnh cấm không chỉ củng cố hành lang pháp lý mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với mục tiêu bảo vệ thế hệ trẻ, giảm gánh nặng bệnh tật và hướng tới một xã hội khỏe mạnh hơn trong tương lai.