174 cán bộ Trung ương bị xử lý, Tổng bí thư nêu rõ quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết 174 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị xử lý, trong đó 66 người bị xử lý hình sự.

Ngày 11/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng bí thư nhấn mạnh nhận thức và lý luận về phương châm, nguyên tắc, biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước trưởng thành vượt bậc, ngày càng hoàn thiện. Theo Tổng bí thư, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách làm, lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá và những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư cho biết công tác đã được mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; đồng thời việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giúp bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

"Chúng ta đã chứng minh một cách rõ ràng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư khẳng định công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự. Nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", xử lý một vụ “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Qua các vụ án, vụ việc đã "vạch mặt, chỉ tên" đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi cá nhân và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự cấu kết hình thành các “nhóm lợi ích” để trục lợi; đã thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, người bị xử lý “tâm phục, khẩu phục”.

"Trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu", Tổng bí thư nêu rõ.

Theo Tổng bí thư, công tác cán bộ có nhiều bước đổi mới quan trọng, lần đầu tiên bố trí 100% Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với một số chức danh không phải là người địa phương, đã góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm. Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, tạo được nền tảng để cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tổng bí thư chỉ ra hạn chế như một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số lĩnh vực vẫn phức tạp, nghiêm trọng; nhiều vi phạm mang tính phổ biến, kéo dài, có sự cấu kết giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp, hình thành "nhóm lợi lích" để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng bí thư yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, có kế hoạch và biện pháp khắc phục hiệu quả, không để tái diễn trong thời gian tới.

Tổng bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất cho các lãnh đạo. Ảnh: Dangcóngan.gov.vn.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, Tổng bí thư Tô Lâm khái quát bài học kinh nghiệm trong 10 chữ: “Kiên trì – Quyết tâm – Đồng thuận – Toàn diện – Đột phá”.

Tổng bí thư nhấn mạnh phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì chủ trương “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên trì hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”; kiên trì xử lý nghiêm để “không dám tham nhũng”; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính và nâng cao đời sống để “không muốn và không cần tham nhũng, tiêu cực”.

Bên cạnh đó, phải có quyết tâm chính trị rất cao, hành động mạnh mẽ, không chùn bước trước khó khăn; tạo sự đồng thuận trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân”, lắng nghe và dựa vào dân.

Công tác phải được tiến hành toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá; phải toàn diện cả phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và lãng phí; cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở; cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước; cả trong nước và nước ngoài.

Cuối cùng, theo Tổng bí thư phải có những đột phá về nhận thức và hành động, với các quyết sách đúng đắn, kịp thời, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và sự vững mạnh của đất nước.