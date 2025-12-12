Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và tình hình thực tế tại địa phương, sáng 12/12, Công an TP Đà Nẵng đã ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra quân.

Đợt ra quân cao điểm nhắm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm trên địa bàn TP.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trong đợt cao điểm, các lực lượng tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn, tấn công triệt để các loại tội phạm, xử lý nghiêm sai phạm trong nội bộ; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại buổi ra quân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội, việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết, nền tảng vững chắc để tổ chức thành công các quyết sách của TP.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất-Kỷ luật nhất, Trung Thành nhất, Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động; Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tại lễ ra quân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ 15/12/2024 đến 15/11/2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng. Tội phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm 32,5% so với cùng kỳ năm 2024; điều tra làm rõ 1.007/1.253 vụ, bắt, xử lý 2.064 đối tượng (đạt tỷ lệ 80,37%).

Trong lĩnh vực kinh tế, buôn lậu…, đã khởi tố điều tra 115 vụ, 233 bị can; phát hiện, xử phạt 196 trường hợp với số tiền hơn 12,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm qua, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 570vụ/1.061 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.925 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: 32,7kg heroin, 4,5kg cần sa, 7.345 viên và 289,9kg ma túy tổng hợp, 103,2kg cỏ Mỹ, 1.800ml Methdone.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được kiểm soát. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 43,95% về số vụ,giảm 33,45% số người chết và giảm 49,33% số người bị thương); tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 76.649 trường hợp vi phạm, xử phạt 82.464 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước hơn 134,5 tỷ đồng, nhất là các chuyên đề xuyên suốt về ma túy, nồng độ cồn, xe khách, container, cơi nới, quá khổ, quá tải,...