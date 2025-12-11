Quốc hội khóa XV bế mạc kỳ họp cuối nhiệm kỳ, hoàn thành khối lượng lập pháp lớn chưa từng có

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng.

Sau 40 ngày làm việc, chiều 11/12, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng lập pháp rất lớn, gồm 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% số văn bản được ban hành trong cả nhiệm kỳ.

Các quyết sách mới được đánh giá là đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội đã tổng kết toàn diện hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Chủ tịch Quốc cho biết nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh khó khăn. Đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp. Thời gian cuối của nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bội chi ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công; thặng dư thương mại liên tục ở mức cao; phát triển văn hoá, con người và xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát. Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu đã làm việc "tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút" để thảo luận, tranh luận sâu sắc, phản ánh tâm tư của cử tri; đồng thời ghi nhận sự chia sẻ của đại biểu trong bối cảnh có nội dung khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi gấp.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp; sự ủng hộ của cử tri, nhân dân cả nước; sự đồng hành của báo chí và nỗ lực của bộ máy tham mưu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quốc hội.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội cho biết cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Ông đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ quy trình, thủ tục, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, bộ ngành, địa phương sớm triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết mới; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.