Đại án Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang: Tạm giữ 501 miếng vàng của đại gia Hậu Pháo

Cơ quan chức năng tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 xe hơi Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng kim loại màu vàng của bị can Hậu Pháo

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 7 người khác trong vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn triển khai ở sân bay Nha Trang.

Các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa bị truy tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Hai cựu thiếu tướng bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến).

Ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Nguyễn Văn Hậu tại một phiên tòa trước đó. Ảnh. N.H.

Theo cáo trạng, sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng và là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt. Sân bay này rộng 238 ha, gồm diện tích thuộc khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4 ha, còn hơn 186 ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển sân bay Nha Trang ra khỏi thành phố. Địa phương này cũng báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và được đồng ý.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất. Đồng thời, cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Kết quả điều tra xác định việc vội vàng giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các quy định pháp luật liên quan.

Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi tiếp nhận 62,89 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang đã giao ngay cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất.

Sau khi nhận bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, ông Nguyễn Văn Hậu đã ban hành chính sách cho cán bộ công ty, đối tác, khách hàng thân thiết được mua đất tại dự án với giá ưu đãi.

Ông Hậu cũng chỉ đạo ban kinh doanh tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn mà các chủ đầu tư khác đang sử dụng để áp dụng vào dự án. Tính đến thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với gần 700 người, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó gần 6.000 tỷ đồng được ghi vào sổ sách của Công ty Phúc Sơn, còn hơn 1.000 tỷ ông Hậu chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách.

Tạm giữ hơn 1.400 sổ đỏ, hơn 500 miếng kim loại màu vàng

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 xe hơi Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng kim loại màu vàng thu giữ của bị can Hậu; 33 miếng kim loại màu vàng thu giữ của bị can Nguyễn Thị Hằng - cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Cũng theo cáo trạng, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương ghi nhận bị can Hậu đề nghị bán 501 miếng kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương ra quyết định trả số miếng kim loại màu vàng nêu trên cho bị can Hậu. Sau đó ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp 60 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng thu giữ 4 tỷ đồng là số tiền bị can Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, tự nguyện nộp từ tiền bị can Hậu đưa cho ông này.

Về nguyên nhân, điều kiện, động cơ mục đích phạm tội, cáo trạng thể hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản đã được ban hành nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tình trạng giao dịch chuyển nhượng đất đai không được kiểm soát, không được đăng ký. Chưa có quy định, chế tài cụ thể để quản lý hoạt động môi giới bất động sản, đặc biệt là tình trạng các cá nhân hành nghề môi giới tự do còn hoạt động tràn lan, thiếu kiểm soát.

Nhận thức pháp luật của người mua bán, góp vốn, chuyển nhượng về đất đai, thiếu hiểu biết nên bị lợi dụng. Bị can Hậu vì động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng, gian dối để chiếm đoạt tiền của các khách hàng đầu tư. Các bị can Định, Hằng do sự thiếu hiểu biết pháp luật, vì động cơ cá nhân tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của bị can Hậu.