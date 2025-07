Chủ tịch Phúc Sơn khóc nghẹn: Đêm chỉ ngủ 1-2 tiếng, ướt gối vì nước mắt

Sáng 4/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Văn Hậu, cùng 40 bị cáo khác liên quan tới vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

HĐXX đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ tình tiết mới, liên quan tới việc Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay cho Hậu; bị cáo Phùng Quang Hùng cũng nộp thêm 200 triệu đồng.

Trả lời HĐXX, theo Công ty CP Phúc Sơn, doanh nghiệp đã phối hợp với đối tác nộp tiền nhằm khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án, thay cho Hậu.

Với khoản tiền này, cùng với hơn 84 tỷ đồng bị cáo đã nộp trước đó và các tài sản bị phong tỏa, kê biên (534 lượng vàng SJC, hơn 247 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và hơn 1.000 bất động sản), tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án được luật sư đánh giá, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: N.H.

Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu được gọi lên xét hỏi. Trước bục khai báo, bị cáo nói đã được quản giáo thông báo về việc được "đối tác" xử lý 196 lô đất để khắc phục thiệt hại.

Khi khai, Hậu thể hiện tâm trạng xúc động. Bị cáo bày tỏ đã nhận thức sâu sắc về hành vi của mình, vì lỗi của bản thân mà 40 bị cáo khác bị ảnh hưởng.

"Đêm qua bị cáo chỉ ngủ được có một đến hai tiếng, xoay bên trái ướt bên trái, xoay bên phải ướt bên phải. Tôi cảm ơn quý tòa, VKS cho tôi được sửa sai, được khắc phục hậu quả của vụ án", Hậu bật khóc nói.

Nguyễn Văn Hậu gửi lời xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, đặc biệt là các cháu bé, cụ cao tuổi và hơn 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vì không thể tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh này. Bị cáo gây lỗi lầm và đang phải trả giá, không thể làm gì giúp được.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bày tỏ biết ơn HĐXX đã giúp đỡ, việc khắc phục này có thể giúp 40 bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt.



Cùng nộp khắc phục trước phiên toà hôm nay có bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, số tiền 200 triệu đồng. Bị cáo nói, vụ án gây thiệt hại nhiều cho Nhà nước nên tự nguyện khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Sau phần xét hỏi bổ sung, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Nhận thấy bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã khắc phục toàn bộ hậu quả, đại diện VKS đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Hậu và một số bị cáo khác.

Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu: 14 - 15 năm tù về tội Đưa hối lộ (giảm so với đề nghị ban đầu là 17 - 18 năm); 11 - 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (giảm so với đề nghị ban đầu là 15 - 16 năm); 7 - 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (giảm so với đề nghị ban đầu là 11 - 12 năm). Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội danh vẫn là 30 năm tù.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác:

Bị cáo: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc): Từ 4 năm đến 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (giảm so với đề nghị ban đầu từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng).

Bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): Từ 4 - 5 năm tù (giảm so với đề nghị ban đầu là 5 - 6 năm tù).

Một số bị cáo khác cũng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt do có tình tiết mới phát sinh.

Do có những tình tiết mới trong vụ án HĐXX quyết định sẽ chuyển tuyên án sang 9h ngày 11/7.