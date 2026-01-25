Đặc vụ liên bang bắn chết một người đàn ông ở Minneapolis

Ông Tim Walz, Thống đốc bang Minnesota thuộc đảng Dân chủ, mô tả vụ việc là “kinh tởm”, xảy ra chỉ vài tuần sau khi bà Renee Good bị một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết.

Một người đàn ông đã thiệt mạng do bị các đặc vụ liên bang bắn tại thành phố Minneapolis, theo xác nhận của ông Tim Walz. Trước đó không lâu, vào đầu tháng này, một phụ nữ 37 tuổi tên Renee Good cũng đã bị một sĩ quan ICE bắn chết tại cùng thành phố.

Vụ nổ súng mới nhất được cho là xảy ra vào sáng 24/1 theo giờ địa phương, gần giao lộ giữa phố 26 và đại lộ Nicollet.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, ông Walz viết rằng ông “vừa nói chuyện với Nhà Trắng sau một vụ nổ súng kinh hoàng khác do các đặc vụ liên bang gây ra vào sáng nay”.

“Bang Minnesota đã chịu đủ rồi. Điều này thật kinh tởm”, vị Thống đốc nhấn mạnh. Ông yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump “rút hàng nghìn sĩ quan bạo lực, không được huấn luyện ra khỏi Minnesota. Ngay lập tức”. Ông Walz ám chỉ tới việc các đặc vụ ICE liên bang đang được triển khai tại Minneapolis trong chiến dịch truy bắt người nhập cư bất hợp pháp.

Mặc dù các tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn chưa được làm rõ, một đoạn video ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nổ súng. Đoạn video cho thấy nhiều người, được cho là các đặc vụ liên bang, ghì một người xuống vỉa hè, trong khi một người khác dùng vật gì đó đánh vào nạn nhân. Sau đó, tiếng súng vang lên, kèm theo nhiều phát bắn tiếp theo.

Trong một bài đăng khác trên X, ông Walz cho biết ông đã “nói rõ với Nhà Trắng rằng bang Minnesota phải dẫn dắt cuộc điều tra” liên quan đến vụ nổ súng hôm thứ Bảy.

“Các đặc vụ liên bang không được phép cản trở khả năng của chúng tôi trong việc… bảo đảm an toàn cho người dân” tại hiện trường, ông nói thêm.

Theo các báo cáo truyền thông, đã xảy ra một số vụ xô xát giữa các đặc vụ liên bang và đám đông tụ tập tại hiện trường không lâu sau thảm kịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, cho biết dựa trên “những thông tin rất hạn chế hiện có”, nạn nhân là “một nam giới da trắng 37 tuổi, cư trú tại Minneapolis, và chúng tôi tin rằng ông ấy là công dân Mỹ”.

Ông O’Hara cũng kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh”, “tránh xa khu vực này và rời đi nếu đang có mặt tại đó”.

“Xin hãy đừng phá hủy chính thành phố của chúng ta”, ông O’Hara nói.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đăng tải trên X rằng trước đó vào thứ Bảy, “khi các sĩ quan thực thi pháp luật của DHS đang tiến hành một chiến dịch có mục tiêu tại Minneapolis nhằm truy bắt một người nhập cư bất hợp pháp bị truy nã vì tội hành hung bạo lực, thì một cá nhân đã tiếp cận các sĩ quan Tuần tra Biên giới Mỹ với một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ 9 mm”. Bài đăng kèm theo hình ảnh một khẩu súng.

“Theo DHS, các sĩ quan đã cố gắng tước vũ khí của nghi phạm, nhưng người này chống trả dữ dội”, và “trong lo sợ cho tính mạng của mình cũng như sự an toàn của các đồng đội, một đặc vụ đã nổ súng tự vệ”.

Theo nhà chức trách liên bang, ngoài khẩu súng ngắn, người đàn ông này còn mang theo hai băng đạn – điều mà DHS cho rằng cho thấy ông ta có ý định “gây sát thương tối đa và thảm sát lực lượng thực thi pháp luật”.

Tuyên bố cho biết, ngay sau vụ việc, “khoảng 200 kẻ gây rối đã kéo tới hiện trường và bắt đầu cản trở, tấn công lực lượng thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng chia sẻ cùng bức ảnh khẩu súng được cho là thuộc về người đã thiệt mạng. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố cảnh sát địa phương “không được phép bảo vệ các sĩ quan ICE”, và gợi ý rằng mệnh lệnh này xuất phát từ Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey, và Thống đốc Tim Walz.

Hai quan chức này, theo ông Trump, “đang kích động nổi loạn bằng những phát ngôn khoa trương, nguy hiểm và ngạo mạn”.

“Hãy để những sĩ quan ICE yêu nước của chúng ta làm việc”, Tổng thống Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết các đặc vụ liên bang được triển khai tới Minnesota đã bắt giữ “12.000 tội phạm nhập cư bất hợp pháp, nhiều kẻ trong số đó cực kỳ bạo lực”.

“Nếu họ vẫn còn ở đó, các bạn sẽ chứng kiến những điều còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì đang thấy hôm nay”, ông Trump khẳng định.

