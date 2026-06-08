Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá trước mùa World cup

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đường dây hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, sử dụng mạng xã hội để giao dịch.

Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm cờ bạc dịp World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ do Lê Trung Hải (SN 1986) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, cùng trú xã Hòa Vang) cùng đồng bọn cầm đầu.

Ngày 3/6, Ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt phá án.

Lực lượng đã tạm giữ 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992), Lê Trung Hải, Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985), Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Thị Châu (SN 1970), Vũ Bảo (SN 1985) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu ghi cá độ bóng đá và số đề, cùng hơn 200 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2026 đến nay, đường dây này giao dịch khoảng 20 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý.