Công an cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo sau vụ lộ dữ liệu cá nhân.

Theo cảnh báo, 5 kịch bản dự báo gồm:

Đầu tiên là giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước gọi điện xác minh, nhắn tin hoặc gửi email với thông tin họ tên, số thẻ căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng để tạo lòng tin. Sau đó đối tượng lừa đảo sẽ thông báo tài khoản dính nợ xấu, yêu cầu xác minh tài khoản để tránh bị khoá tài khoản… với mục tiêu cuối cùng là dẫn dụ nạn nhân bấm vài đường link giả mạo, hoặc cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền.

Hành vi thứ 2 là lừa đảo vay vốn, đáo hạn, nâng hạn mức tín dụng. Lợi dụng người có nhu cầu tài chính vay không thế chấp, các đối tượng tung quảng cáo đến người dùng. Sau khi nạn nhân liên hệ, đối tượng lừa đảo sẽ tung tin tín dụng bị ghi nhận nợ xấu, cần đóng phí để xoá thông tin. Đây là chiêu trò để chiếm đoạt tiền phí mà nạn nhân đóng hoặc thu thập thêm các dữ liệu khác của nạn nhân.

"Kịch bản" thứ 3 là giả mạo người thân, đồng nghiệp, lãnh đạo nhờ chuyển tiền. Các đối tượng dựng kịch bản giả danh là người thân, đồng nghiệp, lãnh đạo đang có việc gấp cần tiền. Đặc biệt người lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ sẽ dễ bị mắc bẫy vì các đối tượng lừa đảo cung cấp thông tin cá nhân chính xác.

Hành vi 4 là gọi điện đe doạ pháp lý. Với hành vi này, đối tượng lừa đảo giả danh là công an, Toà án, Viện kiểm sát gọi điện để đe doạ, yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” của cơ quan chức năng để xác minh. Tuy nhiên thực chất là để chiếm đoạt tiền.

Hành vi thứ 5 là phát tán tin nhắn, email chứa mã độc. Các đối tượng sẽ gửi tin nhắn, email, Zalo… giả mạo các cơ quan chức năng đến người dùng. Tuy nhiên tin nhắn, đường link có chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và mật khẩu của nạn nhân - từ đó chiếm đoạt tài sản.

Trước những thủ đoạn này, cơ quan công an khuyến cáo: Cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại, người dân tuyệt đối không chuyển tiền trước cho người lạ khi chưa xác minh; luôn truy cập vào các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng chính thức hoặc website chính thống của ngân hàng đó; cảnh giác với các tin nhắn brandname yêu cầu click vào các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, email không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan công an, các ngân hàng và báo chí chính thống để được bảo vệ an toàn cho gia đình và bản thân.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát đi thông báo về việc lộ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).